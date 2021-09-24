睡覺是我一日最期待的環節，忙完整天，身子攤軟床上瞬間，即生愉快幸福感。我們在日間啟動了活躍程式，狀態如像在前綫衝鋒陷陣一樣，但一個人總不能日日夜夜都處於前綫模式吧？﹗睡覺就是人體每日必須的後勤工作，讓身體自我修復。

學術期刊《Sleep Medicine》今年五月的研究顯示：在1,068個年屆五十以上的受訪者中，平均睡眠時間是六小時；而那些每晚睡眠時間少於四小時的，則有極高風險容易患上憂鬱症。的確，晚晚唔夠瞓，豈能開心快樂？

以前的標準是要睡八小時，這種說法反令很多睡不足這時數的人擔心，造成無形的睡覺壓力；同時，亦不見得所有專家都支持要睡足八小時的說法。睡眠研究權威Daniel F. Kripke，是美國加州大學精神科榮譽教授，他發現人類最佳的睡眠時間，往往少於八小時。

例如：他的一個長達十年的研究發現，在年長女性當中，那些每天睡少於五小時或睡多過六點五小時者，會比其他女性的死亡率更高。又，另一個招募110萬名癌症患者參與的研究中，那些每日睡六點五至七點四小時的人，經過為時六年的觀察後，比其他睡得更多或更少的人，死亡率較低。因此，沒必要迫自己睡足八小時，睡得過多反而損壽，當然亦不能太少，每日睡少過五小時是有健康風險的。

Daniel F. Kripke同時也研究安眠藥與死亡風險的關係，其團隊發表過多篇文章，說明長期服食安眠藥的人，雖然解決了睡眠問題，但卻與往後的超額死亡率（Excess Mortality）有密切關係。這些安眠藥與死亡風險的研究結果，較少主流途徑提及，一般只出現在學術期刊，相信與其牽涉藥品之商業生態不無關係。

其實，睡覺是上天賜予人類一個最好的修復機制，它每天幫助我們身體徹底rest、retreat and reset，是上天給我們每天的小禮物。每晚睡覺前，若我們都抱着「又嚟攞禮物」的愉快和感恩之心，久而久之兼不知不覺，便會晚晚睡得像個寶。