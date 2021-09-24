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Marks & Spencer太古旗艦店 以全新面貌登場

副刊版 2021/09/24

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英國馬莎Marks & Spencer（M&S）於太古城中心全新旗艦店登場，新擴充店舖佔地達30,973平方呎，品牌搜羅了更多元化的貨品種類及服務選擇。

尤其是食物品牌種類方面，加入了270款冷藏食品，

...

欄名 : 新鮮熱辣

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