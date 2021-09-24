Marks & Spencer太古旗艦店 以全新面貌登場 副刊版 2021/09/24 分享： 英國馬莎Marks & Spencer（M&S）於太古城中心全新旗艦店登場，新擴充店舖佔地達30,973平方呎，品牌搜羅了更多元化的貨品種類及服務選擇。 尤其是食物品牌種類方面，加入了270款冷藏食品， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 香港喜來登酒店x法國護膚品牌Melvita推出香檳下午茶 今日 香港喜來登酒店x法國護膚品牌Melvita推出香檳下午茶 香港瑰麗酒店Asaya Kitchen 全新地中海風味時令菜式 2021/09/22 香港瑰麗酒店Asaya Kitchen 全新地中海風味時令菜式 Uptop Bistro and Bar 推出創新「幸運星座」下午茶 2021/09/22 Uptop Bistro and Bar 推出創新「幸運星座」下午茶 灣仔The Hari Hong Kong餐廳Lucciola 首推周日Brunch嘗意國風味菜 2021/09/20 灣仔The Hari Hong Kong餐廳Lucciola 首推周日Brunch嘗意國風味菜 西苑推出日本鳥取和牛美食節 2021/09/20 西苑推出日本鳥取和牛美食節 香港 英國 產品 行業 貿易 品牌 餐飲 法國 食品 意大利