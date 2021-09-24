香港喜來登酒店x法國護膚品牌Melvita推出香檳下午茶

香港喜來登酒店與Melvita推出首個聯乘的香檳下午茶，由即日至10月31日2pm-6pm，客人可以8折優惠體驗下午茶外，更可帶走Melvita夏日護膚禮品價值$200。

Melvit的有機配方通過

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