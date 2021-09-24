日本動畫師 遭中美企高薪挖角 行政人員版 2021/09/24 分享： 【本報訊】串流平台Netflix全球有2億家庭會員訂閱服務，2021年約有6成家庭會員收看動畫，動畫更在約100個國家或地區排名前10位。 該串流平台便設置了2萬億日圓（約1,416億港元）製作費為基礎 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 Pret A Manger捱過疫情 擬重新增聘3千人 2021/09/23 Pret A Manger捱過疫情 擬重新增聘3千人 英調查：寧棄加薪10% 打工仔亦要混合辦公 2021/09/22 英調查：寧棄加薪10% 打工仔亦要混合辦公 懲署工藝教導員（製衣） 月薪2.1萬起公務員職位 2021/09/21 懲署工藝教導員（製衣） 月薪2.1萬起公務員職位 安老院員工拒接種 爆離職潮 2021/09/20 安老院員工拒接種 爆離職潮 海航擴航綫布局 擬增聘500乘務員 2021/09/17 海航擴航綫布局 擬增聘500乘務員 職業生涯 職場技能 動畫片 中國 美國 服務 日本 行業 軟件 Netflix