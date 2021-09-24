日本動畫師 遭中美企高薪挖角

【本報訊】串流平台Netflix全球有2億家庭會員訂閱服務，2021年約有6成家庭會員收看動畫，動畫更在約100個國家或地區排名前10位。

該串流平台便設置了2萬億日圓（約1,416億港元）製作費為基礎

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