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日本動畫師 遭中美企高薪挖角

行政人員版 2021/09/24

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【本報訊】串流平台Netflix全球有2億家庭會員訂閱服務，2021年約有6成家庭會員收看動畫，動畫更在約100個國家或地區排名前10位。

該串流平台便設置了2萬億日圓（約1,416億港元）製作費為基礎

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欄名 : Good Job Insight

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