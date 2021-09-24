OpenOffice漏洞 修補程式料月底推 行政人員版 2021/09/24 分享： 最近有網絡安全公司發現OpenOffice存有一個程序碼執行漏洞，可能導致用戶裝置被執行惡意程式碼。不過現時針對該問題的修補程式仍處於測試版，正式版可能要在月底才能推出。 編號CVE-2021- ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 任天堂今發布會 Switch新遊戲矚目 今日 任天堂今發布會 Switch新遊戲矚目 蘋果傳研iPhone 檢測抑鬱症認知力 2021/09/23 蘋果傳研iPhone 檢測抑鬱症認知力 新Kindle Paperwhite 充電一次用10周 2021/09/23 新Kindle Paperwhite 充電一次用10周 4款iPhone更新iOS 15 惟電池續航力降 2021/09/22 4款iPhone更新iOS 15 惟電池續航力降 Nokia下月發布會 料板腦5G中階手機登場 2021/09/22 Nokia下月發布會 料板腦5G中階手機登場 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 IT技術 黑客 科技罪案