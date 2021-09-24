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OpenOffice漏洞 修補程式料月底推

行政人員版 2021/09/24

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最近有網絡安全公司發現OpenOffice存有一個程序碼執行漏洞，可能導致用戶裝置被執行惡意程式碼。不過現時針對該問題的修補程式仍處於測試版，正式版可能要在月底才能推出。

編號CVE-2021-

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欄名 : 科技新知

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