任天堂今發布會 Switch新遊戲矚目 行政人員版 2021/09/24 分享： 任天堂定於香港時間今早6時舉行Nintendo Direct綫上發布會，公布Switch最新遊戲資訊，為各位玩家介紹今年冬季預定新作，當中除了包括準備上市的寶可夢（Pokémon）系列，還預計有《薩爾 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 OpenOffice漏洞 修補程式料月底推 今日 OpenOffice漏洞 修補程式料月底推 蘋果傳研iPhone 檢測抑鬱症認知力 2021/09/23 蘋果傳研iPhone 檢測抑鬱症認知力 新Kindle Paperwhite 充電一次用10周 2021/09/23 新Kindle Paperwhite 充電一次用10周 4款iPhone更新iOS 15 惟電池續航力降 2021/09/22 4款iPhone更新iOS 15 惟電池續航力降 Nokia下月發布會 料板腦5G中階手機登場 2021/09/22 Nokia下月發布會 料板腦5G中階手機登場 任天堂 Switch 遊戲 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 Pokemon