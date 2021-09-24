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任天堂今發布會 Switch新遊戲矚目

行政人員版 2021/09/24

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任天堂定於香港時間今早6時舉行Nintendo Direct綫上發布會，公布Switch最新遊戲資訊，為各位玩家介紹今年冬季預定新作，當中除了包括準備上市的寶可夢（Pokémon）系列，還預計有《薩爾

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欄名 : 科技新知

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