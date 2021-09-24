洪水橋前海鐵路 非港深西部鐵路翻版 財司：未必要接駁深圳機場 惟可設中途站 地產版 2021/09/24 分享： 財政司司長陳茂波接受本報專訪時，細述以跨境鐵路連接洪水橋至前海的構思，指與以前的港深西部鐵路不同，北面不一定要接駁到深圳機場，但可以設中途站，連接深圳鐵路。 至於土地供應方面，陳茂波透露，可從3方面增加 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 報道系列 : 大灣區新機遇 相關文章 公眾利益為重 增土地「應收則收」 今日 公眾利益為重 增土地「應收則收」 港倘推「共富」 首要解決產業單一住屋 今日 港倘推「共富」 首要解決產業單一住屋 今年私樓土地供應 「不止達標還超標」 今日 今年私樓土地供應 「不止達標還超標」 你可能感興趣 公眾利益為重 增土地「應收則收」 今日 01:00 公眾利益為重 增土地「應收則收」 港倘推「共富」 首要解決產業單一住屋 今日 01:00 港倘推「共富」 首要解決產業單一住屋 今年私樓土地供應 「不止達標還超標」 今日 01:00 今年私樓土地供應 「不止達標還超標」 陳茂波 香港 深圳 基建 鐵路 財政司 明日大嶼 口岸 洪水橋 前海