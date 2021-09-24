財政司司長陳茂波接受本報專訪時，細述以跨境鐵路連接洪水橋至前海的構思，指與以前的港深西部鐵路不同，北面不一定要接駁到深圳機場，但可以設中途站，連接深圳鐵路。

至於土地供應方面，陳茂波透露，可從3方面增加

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