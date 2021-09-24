信和商場即抽即賞大抽獎 最高可獲200%消費回贈

第二期電子消費券最快10月就到手喇，黛安聽聞，信和集團旗下5大商場，即屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場，喺下周一（27日）起至明年1月2日，將推出「愈買愈狂賞‧即抽即賞大抽獎」，S+REWARDS會員喺場內2間唔同商戶，以電子貨幣消費滿$1,000或$5,000，到商場禮賓處或客服中心完成點數及抽獎登記後，即可參加抽獎；周六、日及公眾假期，會員到以上商場嘅遊戲攤位抽獎，更有機會贏走高達200%消費回贈㖭！

另外，信和喺10月1日至11月14日亦會同八達通合作，喺旗下8大商場如屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、尖沙咀中心、帝國中心、黃金海岸商場及藍灣廣場，推出消費獎賞活動，只要喺商場內以八達通即日單一消費滿$300或以上，並於商場禮賓處或客服中心成功登記消費後，即可換領$50 S現金券或指定商戶現金券，總共會送出6萬份總值$120萬嘅獎賞。

近日市民消費意慾回升，信和集團資產管理董事蔡碧林預料，旗下商場喺十一國慶假期人流及營業額會較去年同期分別上升20%及30%。

本文轉載自《晴報》