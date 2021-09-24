  • 28°C
香港時間 : 2021924日 (五) 04:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

信和商場即抽即賞大抽獎 最高可獲200%消費回贈

行政人員版 04:00 2021/09/24

分享：

第二期電子消費券最快10月就到手喇，黛安聽聞，信和集團旗下5大商場，即屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場，喺下周一（27日）起至明年1月2日，將推出「愈買愈狂賞‧即抽即賞大抽獎」，S+REWARDS會員喺場內2間唔同商戶，以電子貨幣消費滿$1,000或$5,000，到商場禮賓處或客服中心完成點數及抽獎登記後，即可參加抽獎；周六、日及公眾假期，會員到以上商場嘅遊戲攤位抽獎，更有機會贏走高達200%消費回贈㖭！

另外，信和喺10月1日至11月14日亦會同八達通合作，喺旗下8大商場如屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、尖沙咀中心、帝國中心、黃金海岸商場及藍灣廣場，推出消費獎賞活動，只要喺商場內以八達通即日單一消費滿$300或以上，並於商場禮賓處或客服中心成功登記消費後，即可換領$50 S現金券或指定商戶現金券，總共會送出6萬份總值$120萬嘅獎賞。

近日市民消費意慾回升，信和集團資產管理董事蔡碧林預料，旗下商場喺十一國慶假期人流及營業額會較去年同期分別上升20%及30%。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - SOGO「秋の賞」 會員最高享20倍積分
今日
SOGO「秋の賞」 會員最高享20倍積分
八卦名利場 - MegaBox周年感謝祭 精選產品1折發售
今日
MegaBox周年感謝祭 精選產品1折發售
八卦名利場 - Shell × TINY 推9款限量模型車
今日
Shell × TINY 推9款限量模型車
八卦名利場 - Pacific Coffee再辦Art Jamming 邊歎咖啡邊交流創作
2021/09/23
Pacific Coffee再辦Art Jamming 邊歎咖啡邊交流創作
八卦名利場 - 「我就是我」計劃 冀消除精神問題污名化
2021/09/23
「我就是我」計劃 冀消除精神問題污名化

上一篇文章

Shell × TINY 推9款限量模型車

下一篇文章

任天堂今發布會 Switch新遊戲矚目
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？