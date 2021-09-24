華夏銀行國際化戰略穩步推進　香港分行揚帆起航

華夏銀行香港分行作為北京市屬金融機構首家境外分行，充分貫徹集團發展規劃，積極投身國家戰略，全面融入粵港澳大灣區建設，與國家、灣區和香港經濟同呼吸、共命運。2020年9月，華夏銀行香港分行正式對外營業，並於2021年3月獲香港證監會批准從事第1、4類受規管活動。分行主營業務不斷豐富完善，成立一年來從企業金融、金融市場，逐步拓展到環球資本市場業務上，資產規模不斷提升。



華夏銀行董事長李民吉表示，香港分行以「立足香港、服務內地、面向世界」為發展目標，在鞏固原有發展成果的基礎上，全方位實踐高品質發展目標，加快發展海外業務，服務中資企業走出去，加速完善大灣區跨境金融服務體系。在不斷發展、壯大自身實力的同時，華夏銀行香港分行始終堅持將華夏文化基因融入香港，認真履行駐港中資企業社會責任。



華夏銀行香港分行銳意進取，運用「商行+投行」的經營模式，為企業提供境內外一站式全流程服務，涵蓋並購貸款、境外發債、外滙交易、投資銀行等業務，協助內地企業與國際市場順利對接、擴大市場規模、提高市場競爭力，幫助內地企業管理海外業務風險，助推中資企業「走出去」。



聯合境內分行 創造「新航海時代」

資料顯示，華夏銀行香港分行總資產規模已超過350億港元，分行參與境外債承銷項目20餘筆，總規模超過440億港元，服務央企、國企、灣區客戶100餘家。今年三月，分行再接再厲，獲香港證監會批准從事第1、4類受規管活動，截止八月底，分行在彭博2021年中資離岸債券承銷排行榜中位列46名。除了企業服務之外，華夏銀行香港分行未來將聯合境內分行，重點布局跨境理財和私人銀行業務，進一步實現華夏銀行國際化、綜合化經營的海外布局，創造「新航海時代」。

2021年是國家「十四五」開局之年，也是華夏銀行未來5年發展規劃的開局之年。站在新時代的起點，華夏銀行將堅定不移地實施國際化戰略布局，加快建設「大而強」、「穩而優」的現代金融集團，不斷開創改革發展新局面，全力完善跨境金融服務體系，積極建設特色產品體系，為企業的發展和建設提供全方位金融支援服務。



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