渣打部署把握跨境理財通先機　投資提升大灣區的業務實力

隨着金融業界及投資者期待已久的「粵港澳大灣區跨境理財通業務試點」正式啓動，各銀行均積極準備及部署，冀成為首批啟動理財通服務的銀行，在南北向兩大市場爭取最大份額。其中，渣打銀行在「跨境理財通」的服務流程、系統研發、投資者權益保護、內部制度等方面的籌備工作已接近完成，期待獲得監管機構不反對通知後，能夠成為首批參與理財通業務的銀行。

「跨境理財通」指粵港澳大灣區居民個人跨境投資區內銀行銷售的合資格投資/理財產品，若按照購買者身分區分，可分為內地居民專用的「南向通」，以及香港客戶的「北向通」。

提供南北雙向理財服務

為使大灣區客戶部署跨境投資更加方便，渣打銀行作為一間植根內地和香港超過160年的國際性銀行，憑藉於區內網絡、財富管理及數碼銀行方面的優勢，在跨境理財領域上積極拓展業務，協助南向及北向的中港兩地客戶，把握「跨境理財通」帶來的全新投資機遇。

▲ 「跨境理財通」分為內地居民專用的「南向通」，以及香港客戶的「北向通」。

大灣區作為渣打策略性發展的主要項目之一，渣打香港積極為跨境理財通業務試點作出部署及準備。渣打香港在港九新界有約70間分行，當中不少設於核心地區，包括中環交易廣場富臨閣分行和最新在尖沙咀K11 Atelier開設的優先私人理財中心。

積極部署中港服務據點

▲ 尖沙咀K11 Atelier優先私人理財中心

其中位於尖沙咀K11 Atelier的優先私人理財中心，與高鐵西九龍站相距僅5分鐘車程，能夠為需要即日往返內地的客戶提供更多便利。這個佔地超過800平方米的理財中心，讓客戶在愜意舒適的環境下，與客戶經理及財富專家會面。

至於有興趣經「南向通」參與理財通的內地居民，即使未能親身到來港，亦可以透過內地參與銀行進行見證開戶安排，設立香港投資戶口。

▲ 廣州環貿中心ICC渣打大灣區中心項目

另一方面，渣打致力於大灣區投資提升基礎設施，包括投資逾4,000萬美元於廣州新地標環貿中心ICC發展渣打大灣區中心項目，現已完成第一階段的建設，預計到了2023年將可容納超過1,600名員工，有助渣打在區內提升業務實力，改革對客戶實現財務目標的支援。

除了在中港兩地部署理財通業務據點，渣打亦成立了專門的「跨境理財通」項目團隊，由渣打內地及香港的同事聯手推動協作，亦會積極發展客戶經理團隊及金融科技平台，支援渣打於大灣區市場內個人及企業銀行業務的發展需要。

提升數碼化平台優勢

渣打的客戶經理及具備專業資格的財富專家團隊，能夠協助中港客戶了解最新的投資形勢，和在「跨境理財通」框架下的新投資機遇。

除了積極部署理財服務據點及強化專業服務團隊外，渣打亦致力發展數碼化創新理財服務。渣打的數碼平台已為理財通推出做好準備，中港客戶除了親身到分行，亦可透過數碼平台，包括先進的網上銀行服務、流動應用程式，以及能遙距與客戶經理連繫的「myRM」，讓大灣區客戶即使足不出戶，都可進行理財通交易。

「洞悉跨境理財通無限機遇」網上講座

渣打將於2021年10月7日下午六時正舉辦「跨境理財通」網上講座，讓客戶率先了解跨境理財通有關中國市場的新政策可帶來哪些機遇，並緊貼中國新經濟的發展。請密切留意，獲取最新資訊及緊貼大市動向。www.sc.com/hk/webinar

可瀏覽網站得到最新「跨境理財通」的資訊及與我們聯絡: https://bit.ly/3km2byo

註:

• 以上所述內容並非針對跨境理財通服務，渣打就跨境理財通所提供的具體服務內容有待獲得監管不反對通知及依跨境理財通相關銷售文件為准，並可能隨相關監管及法律法規的更新而變化。

• 以上所述內容是根據最新政策而撰寫。

• 本資料及渣打銀行關於跨境理財通的所有說明及介紹，不含任何招攬及建議內容，且可能因相關監管及法律法規的更新而變化，所有介紹說明不代表本行或任何主體向公眾針對個別具體產品或服務的邀請/要約或推廣。

• 本文件並不構成對未來價格變動的任何預測。

• 投資者不應只單憑本文件而作出投資決定。

• 本文件未經證券及期貨事務監察委員會或香港任何監管機構審閱。

投資風險聲明

• 投資涉及風險。投資產品價格有時會非常波動，在最壞的情況下，投資者可能損失全部的投資的款項。過往的表現並非其將來表現的指引。

• 投資者在作出任何投資決定之前，應審慎閱讀有關銷售文件所載的條款及條件，尤其是投資政策和風險因素，以及最新之財務業績資料，並諮詢獨立的財務意見。

• 投資前投資者應考慮其本身的投資目標、投資經驗、財務狀況及風險承受程度。

(特約)