Moonfare革新亞洲私募市場投資　與業界建立雙贏合作關係

隨著全球私募股權市場蓬勃發展，德國金融科技公司Moonfare將目光聚焦於亞洲業務，繼2020年初在香港開設辦事處後，亦將進駐新加坡。

致力發展亞洲市場 進軍新加坡



2016年成立的Moonfare，由來自領先投資及科技公司（KKR、摩根大通、貝萊德、亞馬遜和谷歌）的專業團隊打造，不僅服務個人投資者，亦為其財富管理機構提供較低門檻，經篩選的頂級私募基金。Moonfare目前在近15個市場擁有超過1萬7千名註冊用戶，管理資產逾10億歐元（11.7億美元），與領先的私募股權公司合作為客戶提供逾30隻基金，如KKR、凱雷、銀湖和科斯拉創投，早前更與富達國際建立獨家分銷合作關係。

▲ Moonfare董事總經理兼業務總監Frederik Meheus

於2020年1月，Moonfare獲香港證監會發牌後正式進軍亞洲。目前亞洲佔其業務近10%，用戶群增長迅速，亦與多家財富管理機構建立合作關係。Moonfare董事總經理兼業務總監Frederik Meheus稱公司會繼續推進亞洲業務增長，與歐洲業務分庭抗禮。

填補亞洲投資者投資缺口



Moonfare亞太區合作夥伴經理陳建榮表示，Moonfare發展亞洲市場是為滿足該區增長迅速的高淨值投資者需求。根據顧問公司凱捷6月發布的《世界財富報告》，亞太區高淨值人口及財富分別增長5.8%及8.4%，高淨值人口達690萬，總財富達24萬億美元。

▲ Moonfare亞太區合作夥伴經理陳建榮

雖然亞洲可投資資本不斷增加，但陳建榮指投資者在私募市場的配置一向不足。主權基金等大型機構投資者通常會將40%或以上資本投放於私募市場，但亞洲高淨值人士卻僅有10至15%甚至更低。「許多亞洲投資者沒有充分利用私募市場投資去提升其組合的風險調整回報，而我們就是希望解決此『痛點』。」陳建榮表示，Moonfare至今亞洲用戶數量穩步上揚，亞洲B2B2C及B2C業務管理資產同比增長近300%，分銷合作夥伴亦達雙位數，包括一眾家族辦公室及大型金融機構等。

優化私募市場資產配置



Moonfare業務快速增長的原因在於創新，其最大優勢之一是通過科技提供的無障礙性。合資格客戶藉着全數碼化的端到端流程及顛覆性投資模式，可在15分鐘內完成註冊和投資私募基金，投資額低至6萬美元（46萬7千4百港元）。「我們的願景是讓個人投資者能像機構投資者一樣，輕鬆參與私募市場投資，並協助他們建立包含公開和私募市場投資機會的多元化機構級投資組合，體驗資產配置的成果。」Meheus稱，Moonfare近年已擴展到其他投資策略，如成長型股權、私人債務、基礎建設，並將包括房地產和影響力投資等。

推動進一步業務增長



Meheus透露，公司將與更多財富管理和銀行平台以及家族辦公室合作。陳建榮補充，Moonfare與現有合作夥伴之間具有高度協同效應，他們的可訂造解決方案使合作夥伴能建立受客戶追捧、健全的私募投資產品系列，從而增強全方位財富管理能力。



「我們將進一步擴充業務及產品陣容。」Meheus指，在現有逾10個市場之外，仍計劃逐步進駐其他國家。儘管疫情持續但前景仍然樂觀，因投資者現在更意識到結合公開和私募投資建立多元化投資組合的重要性。

私募股權市場迎來至今最好的一年。根據顧問公司貝恩，2021年上半年全球私募股權交易價值達到5,390億美元，接近2016年以來的全年平均水平5,430億美元。



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