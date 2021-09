今個中秋,荃灣廣場由即日起呈獻逾20米長的「秋月星光大道」迎中秋,由4個場景貫通,當中最矚目必然是「Fly me to the Moon甜蜜半月」,把握機會拍下賞月美照!

荃灣廣場及新達廣場同時快閃「月

...