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中電美化社區配電箱 遊荃灣探索小區故事

副刊版 2021/09/25

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中華電力近月推出「同行望遠綠色社區」配電箱美化計劃，邀請本地藝術家以畫作美化配電箱，讓市民打卡。另外，他們亦有「社區電力之旅」導賞團，參觀各社區景點的文化歷史，以及有關環保和能源的知識。這次不妨從荃灣

...

欄名 : 本地遊

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