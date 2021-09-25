中電美化社區配電箱 遊荃灣探索小區故事 副刊版 2021/09/25 分享： 中華電力近月推出「同行望遠綠色社區」配電箱美化計劃，邀請本地藝術家以畫作美化配電箱，讓市民打卡。另外，他們亦有「社區電力之旅」導賞團，參觀各社區景點的文化歷史，以及有關環保和能源的知識。這次不妨從荃灣 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 Lifewire Run愛跑．河上鄉現接受報名 個人組總冠軍贏陀飛輪腕錶 今日 Lifewire Run愛跑．河上鄉現接受報名 個人組總冠軍贏陀飛輪腕錶 闊別20年水上樂園正式開幕 4人水泡滑水梯最刺激 2021/09/24 闊別20年水上樂園正式開幕 4人水泡滑水梯最刺激 奧海城體育展觀李慧詩彩虹戰衣 9月26日舉行伍家朗分享會 2021/09/21 奧海城體育展觀李慧詩彩虹戰衣 9月26日舉行伍家朗分享會 達人帶團單車打卡遊 遊勻上水大水管‧古迹‧河畔 Cafe 2021/09/18 達人帶團單車打卡遊 遊勻上水大水管‧古迹‧河畔 Cafe 尋蘇屋邨舊日足迹 許冠傑展覽重溫歌神風采 2021/09/17 尋蘇屋邨舊日足迹 許冠傑展覽重溫歌神風采 荃灣 深水埗 紅磡 建造 電力 歷史文化 馬會 街市 中電 QR Code