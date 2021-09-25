中電美化社區配電箱 遊荃灣探索小區故事

中華電力近月推出「同行望遠綠色社區」配電箱美化計劃，邀請本地藝術家以畫作美化配電箱，讓市民打卡。另外，他們亦有「社區電力之旅」導賞團，參觀各社區景點的文化歷史，以及有關環保和能源的知識。這次不妨從荃灣

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