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Lifewire Run愛跑．河上鄉現接受報名 個人組總冠軍贏陀飛輪腕錶

副刊版 2021/09/25

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因疫情延期的Lifewire Run「愛跑．河上鄉」將於11月14日重啟，除了原有的實體跑，今年亦特別加設綫上跑，參賽者可二選其一進行賽事，個人組總冠軍可贏陀飛輪腕錶，愛跑馬拉松人士不妨參加。

是次

...

欄名 : 本地遊

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