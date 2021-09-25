Lifewire Run愛跑．河上鄉現接受報名 個人組總冠軍贏陀飛輪腕錶 副刊版 2021/09/25 分享： 因疫情延期的Lifewire Run「愛跑．河上鄉」將於11月14日重啟，除了原有的實體跑，今年亦特別加設綫上跑，參賽者可二選其一進行賽事，個人組總冠軍可贏陀飛輪腕錶，愛跑馬拉松人士不妨參加。 是次 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 中電美化社區配電箱 遊荃灣探索小區故事 今日 中電美化社區配電箱 遊荃灣探索小區故事 闊別20年水上樂園正式開幕 4人水泡滑水梯最刺激 2021/09/24 闊別20年水上樂園正式開幕 4人水泡滑水梯最刺激 奧海城體育展觀李慧詩彩虹戰衣 9月26日舉行伍家朗分享會 2021/09/21 奧海城體育展觀李慧詩彩虹戰衣 9月26日舉行伍家朗分享會 達人帶團單車打卡遊 遊勻上水大水管‧古迹‧河畔 Cafe 2021/09/18 達人帶團單車打卡遊 遊勻上水大水管‧古迹‧河畔 Cafe 尋蘇屋邨舊日足迹 許冠傑展覽重溫歌神風采 2021/09/17 尋蘇屋邨舊日足迹 許冠傑展覽重溫歌神風采 香港 蔬果 上水 馬拉松 農夫 罕見病 比賽 俊和