互聯網時代 傳統電視怎轉型？

隨着互聯網發展，電視媒體亦改朝換代。本港的傳統電視媒介為求生存，紛紛涉足網絡世界，並逐漸做出成績。到底傳統電視如何轉型？又利用甚麼策略來應對網絡媒體的衝擊？

跨媒體播放 雙綫發展搶客

OTT（Over The Top）平台的出現，將電視節目和電影轉移至網上播放，只要有網絡，觀眾便可隨時隨地觀賞節目，而這種觀看習慣的改變反映了電視媒體的演變過程。傳統的電視媒體屬於綫性媒體（linear media），即信息以平穩的方式，從頭到尾播放，甚至不斷循環播放，內容由播放者主導，受眾需要每日在既定時間才能收看同一節目。

然而，新一代的電視媒介更傾向於非綫性媒體（non-linear media），節目內容由受眾的角度出發，並存在互動性，亦不再受時間所限，觀眾可選擇幾天後才看回已播放的節目，亦可同時觀看多個屏幕、倒帶廣告、暫停觀看等，OTT正屬於此類。

跨平台造星節目 吸納忠粉

綫性與非綫性媒體不一定呈對立面，現時本港的電視媒體正嘗試實行綫性及非綫性雙綫行走，例如TVB的myTV SUPER、電訊盈科旗下視像串流平台Viu及ViuTV網上版viu.tv、亞洲電視等，其中最近業績表現甚佳的ViuTV，或可作為例子，以探討電視媒體的變化。

ViuTV近年積極培養新人和發掘新秀，其中2018年首播的《Good Night Show全民造星》播出後，成功令電視台聲名大噪，由節目出身的兩隊男團MIRROR和ERROR更風靡全港。電視台甚至為他們度身訂造多套人氣劇集和綜藝節目，其中早前熱播的《大叔的愛》，收視率更一度與TVB同時段播放劇集《刑偵日記》拉近至相差不足一倍，可見ViuTV在培養藝人的策略相當成功，節目製作亦逐漸得到認同，從而提升電視台的影響力。當中除了節目設計、成員的魅力外，在網絡經營話題帶來的助力，也不能小覷。

具綫性特質的電視媒體，與非綫性的網絡媒體各有所長，若能彼此配合，碰上天時、地利，其實可互相促進傳播效果，推高電視台及藝人的知名度之餘，亦為電視台帶來收益。

免費重溫節目 擴廣告效應

根據電訊盈科的業績公告，在MIRROR等藝人帶動下，ViuTV今年首6個月的廣告收益共增加66%至1.88億元，16子（MIRROR、ERROR兩團總人數）的人氣固然是關鍵，但推廣平台亦十分重要。

在電視節目植入廣告、冠名贊助都是廣告商的一貫做法，其中《ERROR自肥企画》的「騎呢」植入式廣告，例如遊戲勝出送一噸啤酒、整蠱環節中植入薯片廣告等，一度引起話題；另有傳廣告商開價200萬元，只為奪得另一節目《調教你MIRROR》的冠名贊助。

然而，不論是植入廣告還是冠名贊助，在電視平台出現的時間始終不多，如何在節目過後維持關注更為重要。不少觀眾喜歡重溫心水節目，更會翻看舊作，ViuTV會將所有節目放到網站上供觀眾免費重溫，意味廣告的推廣效果並不局限於節目播出期間，而是觀眾每重溫一次，便收一次效，加大推廣作用；若再加上社交平台的推波助瀾，效果則更為顯著。

應援文化「課金」 商機無限

電視台結合網絡資源的另一效果，是推動了粉絲經濟。16子的粉絲為求支持偶像，落力消費，令16子代言的產品一推出便搶購一空，這種因為追捧偶像作出的消費行為，又稱為「粉絲經濟」，泛指架構在粉絲和被關注者關係之上的經營性創收行為，例如粉絲購買偶像的周邊產品、唱片及活動門票等。MIRROR今年5月舉辦演唱會時，無論是演唱會門票，或是官方推出的紀念品，均掀起搶購潮。

同時，應援文化亦因而衍生，不少粉絲積極「課金」為偶像應援，早前MIRROR成員姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）的生日應援便成為城中熱話，前者有粉絲打造銅鑼灣成「姜濤灣」，後者則有粉絲租下尖沙咀海傍的巨型廣告和巴士車身廣告，甚至斥資6位數租用郵輪應援。

應援物亦是應援必備元素，不少粉絲除了自掏腰包製作應援物，更會和商店合作，例如將應援物放在手搖飲品店，讓粉絲自行領取，亦有助提高商家的知名度和銷售量。另外，不少海外粉絲因為地域限制，難以購買偶像的商品或應援物，故「代購」亦應運而生，意外引發商機。

但值得思考的是，若單純依仗旗下藝人的人氣，一旦追捧熱潮退去，節目收視和廣告收益亦會隨之減少，故長遠而言，如何在沒有藝人人氣支撑下，吸引觀眾及廣告商的支持，仍是傳統電視平台需要探討的一大課題。

▲ ViuTV近年積極培養新人和發掘新秀，其中《Good Night Show 全民造星》出身的兩隊男團MIRROR和ERROR更風靡全港。（資料圖片）