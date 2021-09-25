第四季新盤排山倒海 一手市場仍熱鬧

過去一周受到中央要求本港發展商解決房屋問題的傳言影響，地產股急劇下挫。不過，就此大部分發展商均表示傳言及股市波動，未有影響集團的推盤部署，而第四季有機會登場的新盤亦達1萬伙，當中更不乏大型新盤。

其中由

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