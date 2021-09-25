第四季新盤排山倒海 一手市場仍熱鬧 置業家居 2021/09/25 分享： 過去一周受到中央要求本港發展商解決房屋問題的傳言影響，地產股急劇下挫。不過，就此大部分發展商均表示傳言及股市波動，未有影響集團的推盤部署，而第四季有機會登場的新盤亦達1萬伙，當中更不乏大型新盤。 其中由 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 納米單位歷10多年變化 由300呎到100多呎歷程 2021/09/18 納米單位歷10多年變化 由300呎到100多呎歷程 兩個市區新盤開價 低見「3」字頭爭客 2021/09/11 兩個市區新盤開價 低見「3」字頭爭客 樓價破頂後「乾升」 料歷史高位爭持或延長 2021/09/04 樓價破頂後「乾升」 料歷史高位爭持或延長 新盤「高開」加持 樓價有望再破頂 2021/08/28 新盤「高開」加持 樓價有望再破頂 內地生租樓潮重現 視像遙距睇盤成新趨勢 2021/08/21 內地生租樓潮重現 視像遙距睇盤成新趨勢 一手市場 星凱‧堤岸 預售樓花同意書 The YOHO Hub發展項目