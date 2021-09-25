  • 29°C
香港時間 : 2021925日 (六) 01:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

第四季新盤排山倒海 一手市場仍熱鬧

置業家居 2021/09/25

分享：

過去一周受到中央要求本港發展商解決房屋問題的傳言影響，地產股急劇下挫。不過，就此大部分發展商均表示傳言及股市波動，未有影響集團的推盤部署，而第四季有機會登場的新盤亦達1萬伙，當中更不乏大型新盤。

其中由

...

撰文 : 駱婉珊

欄名 : 編者的話

最新專欄文章 更多

納米單位歷10多年變化 由300呎到100多呎歷程
2021/09/18
納米單位歷10多年變化 由300呎到100多呎歷程
兩個市區新盤開價 低見「3」字頭爭客
2021/09/11
兩個市區新盤開價 低見「3」字頭爭客
樓價破頂後「乾升」 料歷史高位爭持或延長
2021/09/04
樓價破頂後「乾升」 料歷史高位爭持或延長
新盤「高開」加持 樓價有望再破頂
2021/08/28
新盤「高開」加持 樓價有望再破頂
內地生租樓潮重現 視像遙距睇盤成新趨勢
2021/08/21
內地生租樓潮重現 視像遙距睇盤成新趨勢
一手市場 星凱‧堤岸 預售樓花同意書 The YOHO Hub發展項目

上一篇文章

東九龍KOKO RESERVE提供82伙 獨立而建

下一篇文章

將軍澳LP10加推179伙 2房折實$953萬起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？