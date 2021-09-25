元朗The YOHO Hub第B期位處港鐵上蓋 戶型多元 置業家居 2021/09/25 分享： 新地新盤元朗The YOHO Hub發展項目屬於港鐵元朗站上蓋新盤，約2,000伙單位，設有6幢23至47層高的住宅大樓，提供1房至4房單位，地址所在為朗樂路1號。The YOHO Hub第B期率先登 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身 今日 無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身 天水圍Wetland Seasons Bay第2期388伙 吸第1期向隅客 今日 天水圍Wetland Seasons Bay第2期388伙 吸第1期向隅客 上水尚宜僅30伙 料全數平過$600萬 今日 上水尚宜僅30伙 料全數平過$600萬 將軍澳石角路項目涉1,556伙 主打細戶吸年輕客 今日 將軍澳石角路項目涉1,556伙 主打細戶吸年輕客 東九龍KOKO RESERVE提供82伙 獨立而建 今日 東九龍KOKO RESERVE提供82伙 獨立而建 你可能感興趣 無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身 今日 01:00 無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身 天水圍Wetland Seasons Bay第2期388伙 吸第1期向隅客 今日 01:00 天水圍Wetland Seasons Bay第2期388伙 吸第1期向隅客 上水尚宜僅30伙 料全數平過$600萬 今日 01:00 上水尚宜僅30伙 料全數平過$600萬 最新專欄文章 更多 無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身 今日 無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身 東九龍KOKO RESERVE提供82伙 獨立而建 今日 東九龍KOKO RESERVE提供82伙 獨立而建 將軍澳石角路項目涉1,556伙 主打細戶吸年輕客 今日 將軍澳石角路項目涉1,556伙 主打細戶吸年輕客 上水尚宜僅30伙 料全數平過$600萬 今日 上水尚宜僅30伙 料全數平過$600萬 天水圍Wetland Seasons Bay第2期388伙 吸第1期向隅客 今日 天水圍Wetland Seasons Bay第2期388伙 吸第1期向隅客 一手市場