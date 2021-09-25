元朗The YOHO Hub第B期位處港鐵上蓋 戶型多元

新地新盤元朗The YOHO Hub發展項目屬於港鐵元朗站上蓋新盤，約2,000伙單位，設有6幢23至47層高的住宅大樓，提供1房至4房單位，地址所在為朗樂路1號。The YOHO Hub第B期率先登

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