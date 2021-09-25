  • 29°C
香港時間 : 2021925日 (六) 01:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

元朗The YOHO Hub第B期位處港鐵上蓋 戶型多元

置業家居 2021/09/25

分享：

新地新盤元朗The YOHO Hub發展項目屬於港鐵元朗站上蓋新盤，約2,000伙單位，設有6幢23至47層高的住宅大樓，提供1房至4房單位，地址所在為朗樂路1號。The YOHO Hub第B期率先登

...

欄名 : 封面故事

相關文章

無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身
今日
無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身
天水圍Wetland Seasons Bay第2期388伙 吸第1期向隅客
今日
天水圍Wetland Seasons Bay第2期388伙 吸第1期向隅客
上水尚宜僅30伙 料全數平過$600萬
今日
上水尚宜僅30伙 料全數平過$600萬
將軍澳石角路項目涉1,556伙 主打細戶吸年輕客
今日
將軍澳石角路項目涉1,556伙 主打細戶吸年輕客
東九龍KOKO RESERVE提供82伙 獨立而建
今日
東九龍KOKO RESERVE提供82伙 獨立而建

你可能感興趣

無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身
今日 01:00
無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身
天水圍Wetland Seasons Bay第2期388伙 吸第1期向隅客
今日 01:00
天水圍Wetland Seasons Bay第2期388伙 吸第1期向隅客
上水尚宜僅30伙 料全數平過$600萬
今日 01:00
上水尚宜僅30伙 料全數平過$600萬

最新專欄文章 更多

無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身
今日
無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身
東九龍KOKO RESERVE提供82伙 獨立而建
今日
東九龍KOKO RESERVE提供82伙 獨立而建
將軍澳石角路項目涉1,556伙 主打細戶吸年輕客
今日
將軍澳石角路項目涉1,556伙 主打細戶吸年輕客
上水尚宜僅30伙 料全數平過$600萬
今日
上水尚宜僅30伙 料全數平過$600萬
天水圍Wetland Seasons Bay第2期388伙 吸第1期向隅客
今日
天水圍Wetland Seasons Bay第2期388伙 吸第1期向隅客
一手市場

上一篇文章

無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身

下一篇文章

天水圍Wetland Seasons Bay第2期388伙 吸第1期向隅客
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？