天水圍Wetland Seasons Bay第2期388伙 吸第1期向隅客 置業家居 2021/09/25 分享： 天水圍大型新盤Wetland Seasons Bay成為第三季新盤焦點所在，第1期售逾1,200伙，第2期388伙單位，有望第四季推出市場吸向隅客。 新地指第2期Wetland Seasons Bay共 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身 今日 無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身 元朗The YOHO Hub第B期位處港鐵上蓋 戶型多元 今日 元朗The YOHO Hub第B期位處港鐵上蓋 戶型多元 上水尚宜僅30伙 料全數平過$600萬 今日 上水尚宜僅30伙 料全數平過$600萬 將軍澳石角路項目涉1,556伙 主打細戶吸年輕客 今日 將軍澳石角路項目涉1,556伙 主打細戶吸年輕客 東九龍KOKO RESERVE提供82伙 獨立而建 今日 東九龍KOKO RESERVE提供82伙 獨立而建 你可能感興趣 無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身 今日 01:00 無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身 元朗The YOHO Hub第B期位處港鐵上蓋 戶型多元 今日 01:00 元朗The YOHO Hub第B期位處港鐵上蓋 戶型多元 上水尚宜僅30伙 料全數平過$600萬 今日 01:00 上水尚宜僅30伙 料全數平過$600萬 最新專欄文章 更多 無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身 今日 無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身 東九龍KOKO RESERVE提供82伙 獨立而建 今日 東九龍KOKO RESERVE提供82伙 獨立而建 將軍澳石角路項目涉1,556伙 主打細戶吸年輕客 今日 將軍澳石角路項目涉1,556伙 主打細戶吸年輕客 上水尚宜僅30伙 料全數平過$600萬 今日 上水尚宜僅30伙 料全數平過$600萬 元朗The YOHO Hub第B期位處港鐵上蓋 戶型多元 今日 元朗The YOHO Hub第B期位處港鐵上蓋 戶型多元 一手市場 Wetland Seasons Bay