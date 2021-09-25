上水尚宜僅30伙 料全數平過$600萬 置業家居 2021/09/25 分享： 上水新盤尚宜提供30伙細單位，開放式最細138平方呎起，細絕新界北區，計劃下周公布首張價單，料全數單位低於$600萬。 由大鴻輝集團發展的尚宜，屬於單幢盤，樓層總數6層，僅提供30伙，實用面積138至 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身 今日 無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身 元朗The YOHO Hub第B期位處港鐵上蓋 戶型多元 今日 元朗The YOHO Hub第B期位處港鐵上蓋 戶型多元 天水圍Wetland Seasons Bay第2期388伙 吸第1期向隅客 今日 天水圍Wetland Seasons Bay第2期388伙 吸第1期向隅客 將軍澳石角路項目涉1,556伙 主打細戶吸年輕客 今日 將軍澳石角路項目涉1,556伙 主打細戶吸年輕客 東九龍KOKO RESERVE提供82伙 獨立而建 今日 東九龍KOKO RESERVE提供82伙 獨立而建 你可能感興趣 無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身 今日 01:00 無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身 元朗The YOHO Hub第B期位處港鐵上蓋 戶型多元 今日 01:00 元朗The YOHO Hub第B期位處港鐵上蓋 戶型多元 天水圍Wetland Seasons Bay第2期388伙 吸第1期向隅客 今日 01:00 天水圍Wetland Seasons Bay第2期388伙 吸第1期向隅客 最新專欄文章 更多 無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身 今日 無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身 東九龍KOKO RESERVE提供82伙 獨立而建 今日 東九龍KOKO RESERVE提供82伙 獨立而建 將軍澳石角路項目涉1,556伙 主打細戶吸年輕客 今日 將軍澳石角路項目涉1,556伙 主打細戶吸年輕客 天水圍Wetland Seasons Bay第2期388伙 吸第1期向隅客 今日 天水圍Wetland Seasons Bay第2期388伙 吸第1期向隅客 元朗The YOHO Hub第B期位處港鐵上蓋 戶型多元 今日 元朗The YOHO Hub第B期位處港鐵上蓋 戶型多元 一手市場 尚宜