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上水尚宜僅30伙 料全數平過$600萬

置業家居 2021/09/25

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上水新盤尚宜提供30伙細單位，開放式最細138平方呎起，細絕新界北區，計劃下周公布首張價單，料全數單位低於$600萬。

由大鴻輝集團發展的尚宜，屬於單幢盤，樓層總數6層，僅提供30伙，實用面積138至

...

欄名 : 封面故事

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