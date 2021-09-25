上水尚宜僅30伙 料全數平過$600萬

上水新盤尚宜提供30伙細單位，開放式最細138平方呎起，細絕新界北區，計劃下周公布首張價單，料全數單位低於$600萬。

由大鴻輝集團發展的尚宜，屬於單幢盤，樓層總數6層，僅提供30伙，實用面積138至

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