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將軍澳石角路項目涉1,556伙 主打細戶吸年輕客

置業家居 2021/09/25

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由九建發展的石角路新盤，提供逾1,500伙單位，提供開放式細單位，主攻年輕市場，預計今年第四季登場。

近年將軍澳新供應集中在日出康城，除了日出康城以外，將軍澳區也有大型新盤準備登場。將軍澳石角路1號項目

...

欄名 : 封面故事

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