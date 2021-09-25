東九龍KOKO RESERVE提供82伙 獨立而建 置業家居 2021/09/25 分享： 會德豐地產KOKO HILLS發展項目第2期KOKO RESERVE，提供82個單位，戶型以2房至4房為主，料10月推售。 KOKO RESERVE屬於KOKO HILLS發展項目的第1座住宅大樓，涉及 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身 今日 無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身 元朗The YOHO Hub第B期位處港鐵上蓋 戶型多元 今日 元朗The YOHO Hub第B期位處港鐵上蓋 戶型多元 天水圍Wetland Seasons Bay第2期388伙 吸第1期向隅客 今日 天水圍Wetland Seasons Bay第2期388伙 吸第1期向隅客 上水尚宜僅30伙 料全數平過$600萬 今日 上水尚宜僅30伙 料全數平過$600萬 將軍澳石角路項目涉1,556伙 主打細戶吸年輕客 今日 將軍澳石角路項目涉1,556伙 主打細戶吸年輕客 你可能感興趣 無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身 今日 01:00 無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身 元朗The YOHO Hub第B期位處港鐵上蓋 戶型多元 今日 01:00 元朗The YOHO Hub第B期位處港鐵上蓋 戶型多元 天水圍Wetland Seasons Bay第2期388伙 吸第1期向隅客 今日 01:00 天水圍Wetland Seasons Bay第2期388伙 吸第1期向隅客 最新專欄文章 更多 無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身 今日 無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身 將軍澳石角路項目涉1,556伙 主打細戶吸年輕客 今日 將軍澳石角路項目涉1,556伙 主打細戶吸年輕客 上水尚宜僅30伙 料全數平過$600萬 今日 上水尚宜僅30伙 料全數平過$600萬 天水圍Wetland Seasons Bay第2期388伙 吸第1期向隅客 今日 天水圍Wetland Seasons Bay第2期388伙 吸第1期向隅客 元朗The YOHO Hub第B期位處港鐵上蓋 戶型多元 今日 元朗The YOHO Hub第B期位處港鐵上蓋 戶型多元 一手市場