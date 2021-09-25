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東九龍KOKO RESERVE提供82伙 獨立而建

置業家居 2021/09/25

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會德豐地產KOKO HILLS發展項目第2期KOKO RESERVE，提供82個單位，戶型以2房至4房為主，料10月推售。

KOKO RESERVE屬於KOKO HILLS發展項目的第1座住宅大樓，涉及

...

欄名 : 封面故事

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