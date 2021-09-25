無懼股市波動 1萬伙新盤 第四季殺埋身

新盤2021首三季新盤成交已售逾1.2萬伙，預期最後一季有逾萬伙供應有機會登場，雖然近日股市波動，惟不少發展商亦已表明對售樓部署未有影響。下季新盤中，以3個新界大型新盤The YOHO Hub、星凱‧

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