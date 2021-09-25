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將軍澳LP10加推179伙 2房折實$953萬起

置業家居 2021/09/25

分享：

日出康城第10期LP10周四（23日）加推價單5號，共179伙，即供2房折實價錢$953萬起，折實呎價$1.5萬起，預計下星期國慶假期開售。

價單5號179伙單位，面積634至1205平方呎，包括2房至

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欄名 : 新盤速遞

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