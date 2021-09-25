將軍澳LP10加推179伙 2房折實$953萬起 置業家居 2021/09/25 分享： 日出康城第10期LP10周四（23日）加推價單5號，共179伙，即供2房折實價錢$953萬起，折實呎價$1.5萬起，預計下星期國慶假期開售。 價單5號179伙單位，面積634至1205平方呎，包括2房至 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 屏山南屏匯開放式呎價逾$1.6萬 創屏山區新高 今日 屏山南屏匯開放式呎價逾$1.6萬 創屏山區新高 鰂魚涌THE HOLBORN明日首推128伙 折實$580萬起入場 2021/09/18 鰂魚涌THE HOLBORN明日首推128伙 折實$580萬起入場 紅磡曼翹今日盡推130伙 超額認購60倍 2021/09/18 紅磡曼翹今日盡推130伙 超額認購60倍 9月新盤續旺 逾3,000伙應市 THE HENLEY III及揚海 率先登場對壘 2021/09/04 9月新盤續旺 逾3,000伙應市 THE HENLEY III及揚海 率先登場對壘 天水圍Wetland Seasons Bay今日次輪賣312伙 折實$472.4萬起 2021/08/28 天水圍Wetland Seasons Bay今日次輪賣312伙 折實$472.4萬起 一手市場 LP10