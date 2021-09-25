屏山南屏匯開放式呎價逾$1.6萬 創屏山區新高

屏山新盤南屏匯至今已售出21個單位，佔總數一半，標準1房單位已沽清，套現$1.2億，其中一個開放式單位實用呎價高達$16,183，創屏山區內呎價新高。

發展商指南屏匯近8成買家來自新界區，7成為年輕買家

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