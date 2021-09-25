屏山南屏匯開放式呎價逾$1.6萬 創屏山區新高 置業家居 2021/09/25 分享： 屏山新盤南屏匯至今已售出21個單位，佔總數一半，標準1房單位已沽清，套現$1.2億，其中一個開放式單位實用呎價高達$16,183，創屏山區內呎價新高。 發展商指南屏匯近8成買家來自新界區，7成為年輕買家 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 將軍澳LP10加推179伙 2房折實$953萬起 今日 將軍澳LP10加推179伙 2房折實$953萬起 鰂魚涌THE HOLBORN明日首推128伙 折實$580萬起入場 2021/09/18 鰂魚涌THE HOLBORN明日首推128伙 折實$580萬起入場 紅磡曼翹今日盡推130伙 超額認購60倍 2021/09/18 紅磡曼翹今日盡推130伙 超額認購60倍 9月新盤續旺 逾3,000伙應市 THE HENLEY III及揚海 率先登場對壘 2021/09/04 9月新盤續旺 逾3,000伙應市 THE HENLEY III及揚海 率先登場對壘 天水圍Wetland Seasons Bay今日次輪賣312伙 折實$472.4萬起 2021/08/28 天水圍Wetland Seasons Bay今日次輪賣312伙 折實$472.4萬起 首次置業 一手市場 南屏匯