日式「整體衛浴」最平$5萬餘起 蝸居都可安裝 置業家居 2021/09/25 分享： 不少港人喜歡日式浴室，又名「整體衛浴」，原來在香港也有代理商專門幫大家買料、安裝這款浴室！香港「整體衛浴」代理商IPPON項目經理Jacky Yau曾於日本潔具公司工作，機緣巧合下，於國內認識日本「積 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 本地品牌本木序 研發天然護理品 貼心照顧香港女士 2021/09/18 本地品牌本木序 研發天然護理品 貼心照顧香港女士 「田家姐」張紋嘉築同居愛巢 營造輕奢工業風 2021/09/11 「田家姐」張紋嘉築同居愛巢 營造輕奢工業風 自強協會 無障家居改善計劃 助輪椅人士享自主家居 2021/08/28 自強協會 無障家居改善計劃 助輪椅人士享自主家居 迪士尼IP授權家品 「輕裝修」改造安樂窩 2021/08/21 迪士尼IP授權家品 「輕裝修」改造安樂窩 智能家居套餐$4,880起輕鬆入手 諮詢至安裝一站式包辦 2021/08/14 智能家居套餐$4,880起輕鬆入手 諮詢至安裝一站式包辦 家居 裝修設計