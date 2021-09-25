日式「整體衛浴」最平$5萬餘起 蝸居都可安裝

不少港人喜歡日式浴室，又名「整體衛浴」，原來在香港也有代理商專門幫大家買料、安裝這款浴室！香港「整體衛浴」代理商IPPON項目經理Jacky Yau曾於日本潔具公司工作，機緣巧合下，於國內認識日本「積

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