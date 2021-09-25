峻瀅屋苑解構 置業家居 2021/09/25 分享： 景觀：向東及向北戶 可享開揚山景 峻瀅坐落石角路8號，6座物業以L字形排列，沿水道而建，背靠清水灣郊野公園。向東及向北單位主要以望山景為主，第1至5座的E至H室向南望內園景，而第6至7座向西單位，同樣近 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（八） 相關文章 峻瀅8大主題會所成賣點 稍離港鐵站 2房$785萬起 今日 峻瀅8大主題會所成賣點 稍離港鐵站 2房$785萬起 峻瀅屋則大觀園 今日 峻瀅屋則大觀園 峻瀅山景2房 今日 峻瀅山景2房 峻瀅長廳3房 今日 峻瀅長廳3房 你可能感興趣 峻瀅8大主題會所成賣點 稍離港鐵站 2房$785萬起 今日 01:00 峻瀅8大主題會所成賣點 稍離港鐵站 2房$785萬起 峻瀅屋則大觀園 今日 01:00 峻瀅屋則大觀園 峻瀅山景2房 今日 01:00 峻瀅山景2房 最新專欄文章 更多 峻瀅8大主題會所成賣點 稍離港鐵站 2房$785萬起 今日 峻瀅8大主題會所成賣點 稍離港鐵站 2房$785萬起 峻瀅長廳3房 今日 峻瀅長廳3房 峻瀅山景2房 今日 峻瀅山景2房 峻瀅屋則大觀園 今日 峻瀅屋則大觀園 逸峯自設商場及會所 開放式叫價$490萬起 2021/09/04 逸峯自設商場及會所 開放式叫價$490萬起 峻瀅 二手市場 放盤 一手市場