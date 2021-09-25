景觀：向東及向北戶 可享開揚山景

峻瀅坐落石角路8號，6座物業以L字形排列，沿水道而建，背靠清水灣郊野公園。向東及向北單位主要以望山景為主，第1至5座的E至H室向南望內園景，而第6至7座向西單位，同樣近

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