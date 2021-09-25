峻瀅屋則大觀園 置業家居 2021/09/25 分享： 峻瀅由6座物業所組成，合共1,777伙，分2房、3房（連套房）及3房（連套房）及多用途房3大類間隔。屋苑2房單位佔約55%，面積由497至530平方呎，大部分2房單位採長廳設計，間隔四正實用。3房單位 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 相關文章 峻瀅8大主題會所成賣點 稍離港鐵站 2房$785萬起 今日 峻瀅8大主題會所成賣點 稍離港鐵站 2房$785萬起 峻瀅屋苑解構 今日 峻瀅屋苑解構 峻瀅山景2房 今日 峻瀅山景2房 峻瀅長廳3房 今日 峻瀅長廳3房 你可能感興趣 峻瀅8大主題會所成賣點 稍離港鐵站 2房$785萬起 今日 01:00 峻瀅8大主題會所成賣點 稍離港鐵站 2房$785萬起 峻瀅屋苑解構 今日 01:00 峻瀅屋苑解構 峻瀅山景2房 今日 01:00 峻瀅山景2房 最新專欄文章 更多 峻瀅8大主題會所成賣點 稍離港鐵站 2房$785萬起 今日 峻瀅8大主題會所成賣點 稍離港鐵站 2房$785萬起 峻瀅長廳3房 今日 峻瀅長廳3房 峻瀅山景2房 今日 峻瀅山景2房 峻瀅屋苑解構 今日 峻瀅屋苑解構 逸峯自設商場及會所 開放式叫價$490萬起 2021/09/04 逸峯自設商場及會所 開放式叫價$490萬起 峻瀅 二手市場 放盤 一手市場