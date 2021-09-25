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峻瀅屋則大觀園

置業家居 2021/09/25

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峻瀅由6座物業所組成，合共1,777伙，分2房、3房（連套房）及3房（連套房）及多用途房3大類間隔。屋苑2房單位佔約55%，面積由497至530平方呎，大部分2房單位採長廳設計，間隔四正實用。3房單位

...

欄名 : 屋苑深度遊

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