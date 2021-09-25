峻瀅山景2房 置業家居 2021/09/25 分享： 單位：3座中層B室 實用面積：498平方呎 間隔：2房 叫價：$850萬﹙實用面積呎價：$17,068﹚ 備註：向北、望山景 單位提供：中原（94448878） 作者：徐愷婷 責任編輯：阮詠儀 系列: 新盤同區屋苑系 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（八） 相關文章 峻瀅8大主題會所成賣點 稍離港鐵站 2房$785萬起 今日 峻瀅8大主題會所成賣點 稍離港鐵站 2房$785萬起 峻瀅屋苑解構 今日 峻瀅屋苑解構 峻瀅屋則大觀園 今日 峻瀅屋則大觀園 峻瀅長廳3房 今日 峻瀅長廳3房 你可能感興趣 峻瀅8大主題會所成賣點 稍離港鐵站 2房$785萬起 今日 01:00 峻瀅8大主題會所成賣點 稍離港鐵站 2房$785萬起 峻瀅屋苑解構 今日 01:00 峻瀅屋苑解構 峻瀅屋則大觀園 今日 01:00 峻瀅屋則大觀園 最新專欄文章 更多 峻瀅8大主題會所成賣點 稍離港鐵站 2房$785萬起 今日 峻瀅8大主題會所成賣點 稍離港鐵站 2房$785萬起 峻瀅長廳3房 今日 峻瀅長廳3房 峻瀅屋則大觀園 今日 峻瀅屋則大觀園 峻瀅屋苑解構 今日 峻瀅屋苑解構 逸峯自設商場及會所 開放式叫價$490萬起 2021/09/04 逸峯自設商場及會所 開放式叫價$490萬起 峻瀅 二手市場 放盤 一手市場