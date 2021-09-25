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峻瀅長廳3房

置業家居 2021/09/25

分享：

單位：5座低層A室

實用面積：737平方呎

間隔：3房1套連儲物室

叫價：$948萬﹙實用面積呎價：$12,863﹚

備註：向北、望山景

單位提供：中原（94448878）

作者：徐愷婷

責任編輯：阮詠儀

系列: 新

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 新盤同區屋苑系列（八）

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