峻瀅8大主題會所成賣點 稍離港鐵站 2房$785萬起 置業家居 2021/09/25 分享： 將軍澳提供不少大型屋苑，其中被翠綠山巒環抱的峻瀅，以寵物會所為賣點，吸引喜歡飼養寵物的住戶，盡享人狗之樂。現時峻瀅508平方呎2房最平入場費由$785萬起。 由長實及捷和控股合作發展的將軍澳峻瀅，坐落將 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（八） 相關文章 峻瀅屋苑解構 今日 峻瀅屋苑解構 峻瀅屋則大觀園 今日 峻瀅屋則大觀園 峻瀅山景2房 今日 峻瀅山景2房 峻瀅長廳3房 今日 峻瀅長廳3房 你可能感興趣 峻瀅屋苑解構 今日 01:00 峻瀅屋苑解構 峻瀅屋則大觀園 今日 01:00 峻瀅屋則大觀園 峻瀅山景2房 今日 01:00 峻瀅山景2房 最新專欄文章 更多 峻瀅長廳3房 今日 峻瀅長廳3房 峻瀅山景2房 今日 峻瀅山景2房 峻瀅屋則大觀園 今日 峻瀅屋則大觀園 峻瀅屋苑解構 今日 峻瀅屋苑解構 逸峯自設商場及會所 開放式叫價$490萬起 2021/09/04 逸峯自設商場及會所 開放式叫價$490萬起 峻瀅 二手市場 放盤 一手市場 中原地產