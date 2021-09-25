峻瀅8大主題會所成賣點 稍離港鐵站 2房$785萬起

將軍澳提供不少大型屋苑，其中被翠綠山巒環抱的峻瀅，以寵物會所為賣點，吸引喜歡飼養寵物的住戶，盡享人狗之樂。現時峻瀅508平方呎2房最平入場費由$785萬起。

由長實及捷和控股合作發展的將軍澳峻瀅，坐落將

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