懿臻山森林公園為鄰 連裝修售￥156萬起

以位處豪宅地段，與1,600畝森林公園為鄰的中山懿臻山，供應3至4房戶型，入場價由￥156萬起，預計於明年底可入伙。

項目由中山實力發展商嘉盈房地產開發有限公司發展，位於中山南區永安一路13號，佔地面積

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