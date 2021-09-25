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懿臻山森林公園為鄰 連裝修售￥156萬起

置業家居 2021/09/25

分享：

以位處豪宅地段，與1,600畝森林公園為鄰的中山懿臻山，供應3至4房戶型，入場價由￥156萬起，預計於明年底可入伙。

項目由中山實力發展商嘉盈房地產開發有限公司發展，位於中山南區永安一路13號，佔地面積

...

欄名 : 國內置業

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