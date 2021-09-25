懿臻山森林公園為鄰 連裝修售￥156萬起 置業家居 2021/09/25 分享： 以位處豪宅地段，與1,600畝森林公園為鄰的中山懿臻山，供應3至4房戶型，入場價由￥156萬起，預計於明年底可入伙。 項目由中山實力發展商嘉盈房地產開發有限公司發展，位於中山南區永安一路13號，佔地面積 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 鈞策•中安廣場現樓連裝修 售價￥146萬起 2021/09/18 鈞策•中安廣場現樓連裝修 售價￥146萬起 鳳山府坐擁明珠輕軌站優勢 連裝修售價￥244萬起 2021/08/28 鳳山府坐擁明珠輕軌站優勢 連裝修售價￥244萬起 天湖‧慧創城提供1至3房戶型 ￥70萬起入場 2021/08/14 天湖‧慧創城提供1至3房戶型 ￥70萬起入場 北站寶龍城交通網絡完善 2房首期￥61萬起 2021/08/07 北站寶龍城交通網絡完善 2房首期￥61萬起 都會四季主攻3房戶型 入場門檻￥285萬起 2021/07/31 都會四季主攻3房戶型 入場門檻￥285萬起 人民幣 發展商 地產 豪宅 中原地產 港珠澳大橋 中山 深中通道