曼谷KRAF邦納溪園別墅配套齊起居便 $70餘萬有交易 置業家居 2021/09/25 分享： 泰國曼谷物價及樓價俱低，而且氣候宜人，向來為港人的旅遊熱點之外，亦吸引不少港人投資當地物業和移民。是次介紹的KRAF邦納溪園別墅，設402幢排屋townhouse，備有2至3房戶型，售價約$70餘萬港 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 加拿大Brooklyn Townhomes連花園及車庫別墅 入場費僅$430.1萬起 2021/09/18 加拿大Brooklyn Townhomes連花園及車庫別墅 入場費僅$430.1萬起 倫敦1 Ashley Road享開揚濕地景 開放式$454.6萬入場 2021/09/11 倫敦1 Ashley Road享開揚濕地景 開放式$454.6萬入場 澳洲Market Square核心地段罕有新盤 $198萬入場 升值潛力高 2021/09/04 澳洲Market Square核心地段罕有新盤 $198萬入場 升值潛力高 曼徹斯特Ancoats Gardens送全屋歐洲傢電 入場費$277.3萬起 2021/08/28 曼徹斯特Ancoats Gardens送全屋歐洲傢電 入場費$277.3萬起 倫敦Plaza Collection位處Zone 4樓價低水 1房戶$476.3萬入場 2021/08/21 倫敦Plaza Collection位處Zone 4樓價低水 1房戶$476.3萬入場 曼谷 泰國 海外物業 移民 泰銖