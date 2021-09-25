曼谷KRAF邦納溪園別墅配套齊起居便 $70餘萬有交易

泰國曼谷物價及樓價俱低，而且氣候宜人，向來為港人的旅遊熱點之外，亦吸引不少港人投資當地物業和移民。是次介紹的KRAF邦納溪園別墅，設402幢排屋townhouse，備有2至3房戶型，售價約$70餘萬港

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