Dyson V12革命新作

Dyson吸塵機，可能是年輕家庭的熱門選擇。剛推出的Dyson V12 Detect Slim吸塵機，革命性地加入3大元素，包括吸頭上的「綠色鐳射二極管」、集塵筒內的「壓電式聲學感應器」及嶄新配件「防

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