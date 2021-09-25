Dyson V12革命新作 置業家居 2021/09/25 分享： Dyson吸塵機，可能是年輕家庭的熱門選擇。剛推出的Dyson V12 Detect Slim吸塵機，革命性地加入3大元素，包括吸頭上的「綠色鐳射二極管」、集塵筒內的「壓電式聲學感應器」及嶄新配件「防 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 影音家電 最新專欄文章 更多 OSIM全新梳化小天后 的骰百變 蝸居按摩恩物 2021/09/18 OSIM全新梳化小天后 的骰百變 蝸居按摩恩物 吸塵機對決！ Dyson Omni-glide與Dyson Micro 1.5kg 2021/08/21 吸塵機對決！ Dyson Omni-glide與Dyson Micro 1.5kg Philips全新熨板蒸氣掛熨機 強力方便快速見效 2021/07/17 Philips全新熨板蒸氣掛熨機 強力方便快速見效 家用專業脫毛器 告別毛髮零難度 2021/07/03 家用專業脫毛器 告別毛髮零難度 Philips風扇暖風空氣清新機 一機三用啱晒蝸居 2021/06/05 Philips風扇暖風空氣清新機 一機三用啱晒蝸居 家電 消費資訊 Dyson 空氣污染 人工智能 人民幣