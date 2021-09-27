環球影城這次落戶北京，是另一個更大的全球主題公園奔赴中國市場的大故事。直接理解，當然是此前世界其他地區的增長及開發已近飽和，而回到疫情前的二〇一九年，全球各大型主題公園的入場人數及增長統計中，中國在十大入場人數中有三間入榜，並且還只是中國本土的公園，論增長和生意額，大有提升空間。

當中迪士尼集團仍是入場客最多（增長率則跌近百分之一），其次是Merlin集團（擁Legoland等IP，增長也跌近百分之一），第三已是中國的華僑城（增長近一成），華強方特第五（增長近兩成），長隆第七，當然要留意增長率，中國的主題公園成績都大大領先。估計去到二〇二七年，中國主題公園市場由現在八十五億美元升至一百三十八億美元。

環球之外，Merlin也默默加速，在建另三個項目，分別是成都、上海及北京的Legoland。而以中國市場和地域之大，甚至將來有三個迪士尼樂園可能都容得下（西南方將是未來增長點）。

當然，也是當地文旅及地產基建的開發權衡和利益分配，以主題公園帶旺周邊，已是現在常用的套路。以這次環球度假區而言，單看牌面，北京方的投入及佔份額都比估計中大。因為現管北京環球這項目的合資公司，中方佔了七成股份（由五間國企組成，主力為北京首都旅遊），負責開發及營運，美方環球佔三成。

北京人民現在笑說，自己不住通州了（可理解為北京東面的衛星城市，環球度假區所在），而是住通利福尼亞，因為開車的大公路自比LA，去到現在環球景區附近，一時有大紅色開篷美國房車在路邊，一時是流動熱狗販賣車，只有欠缺加州陽光的天空出賣了他們。