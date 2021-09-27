「上次你介紹的那款焗薯片，我在超級市場也找到了！」Grace說。

我笑道：「對！這款薯片也常見，而且小包裝的分量，就不怕停不了口會過量進食。」

Grace疑惑地問：「我還沒吃，想先帶來給你看有否買錯；我六十多歲，英文並不太懂，加上有老花，標籤上的數字又這麼小……」「沒問題！給我看看。」

「我買回家後，認真看它標籤上所列的卡路里，竟發現為680卡，豈不是十分高？」Grace一臉驚慌地遞給我。

「沒買錯呢！正是這款，你大可放心！」我說畢，Grace似乎鬆了一口氣，笑說：「其實我也是貪得意吧，平日我幾乎不會吃薯片，只不過沒想到薯片也會有低脂健康選擇，便趁機買來試試。」

我再解釋：「其實這包薯片的熱量應為一百五十卡路里，你所指六百八十的這個數字，雖同是代表熱量，但卻是另一單位，稱為千焦耳（kilojoules, KJ），一卡路里相等四點一八千焦耳，所以如果看到標籤標示為KJ，將數字除以四點一八，便可轉換成卡路里。」

Grace點點頭示意明白，笑說：「怪不得！要除以四點一八……但恐怕我很快會忘記。」

「放心！我給你寫在減肥日誌上；不過，也要知道，我們要正確選擇低脂食物，卡路里並非重點，同時要留意食物中脂肪的含量呢！」

食物的卡路里，主要來自三大營養素，包括碳水化合物、蛋白質及脂肪，若脂肪所佔比重愈高，則可能是高脂食物。一克脂肪含九卡路里，以上述薯片來說，它有三克脂肪，三乘以九，即二十七卡路里屬於脂肪；整包薯片一百五十卡路里，脂肪佔當中二十七卡路里，即約一成八，如果脂肪佔熱量三成或以下，則屬低脂選擇呢！」

Grace嘗試覆述一遍：「即是，將脂肪先乘以九，再除以卡路里，少於三成就適宜選？」

我大讚：「全對！」

Grace大笑說：「你講解得清楚明白，但恐怕我回家後便忘記了，而且我怕又看錯標籤上的數字。」

「不打緊！學多一點、知多一點亦無妨，你之前也不知道市面有低脂薯片呢！」