別把人生下半場活得像尾場

「慾望」，驟耳聽落似乎好低層次，相反，「清心寡慾」就顯得道行頗高，但我近年卻有不同看法，有慾望並非壞事，一副無慾無求姿態亦不見得必是人上人。

首先，老把清心寡慾、無慾無求掛在口邊的人，根本不清心，真正達到境界者，絕不會自我標榜。若那麼介懷人家不知，心已不清啦！更重要的是，我近年觀察，中年往後的日子，更要保持一點慾望，才能有動力活得更好、更積極和有活力。例如，有慾望活得長壽健康、有慾望快樂地過人生下半場、有慾望享受美食、有慾望彼此恩恩愛愛過埋下半世、有慾望多些良朋美景的日子、有慾望製造財務自由過有尊嚴的人生、有慾望保持容貌身形青春活力等。我的中年朋友當中，愈有這些慾望的，愈活得年輕、進步和有朝氣。即使長者，都應保持一點慾望。

家母肥媽年屆八十，近年需拄杖，但一講到食，就去到好盡。吩咐她平時多跟傭人姐姐落街散步，「日曬雨淋、冬寒夏熱、身疲腳累」統統都是她偷懶的理由。但一話有得食，哪怕萬水千山、長途跋涉、舟車勞頓，她都在所不辭。為了買靚海味，她跑到上環；為了買靚馬友鹹魚，走到新填地街市相熟店舖；為了買靚雲吞和腐竹，堅持行遍佐敦和深水埗。亦因為愛吃，她即時學曉如何上網看飲食KOL的影片；食肆要走兩層樓梯，她都無怨無悔，名副其實活出Steve Jobs的人生建議「Stay Hungry」，惟僅照字面解可矣。

從家母身上，我發現，人到中年和晚年，有慾望是一種非常強大的動力，可驅使我們有所追求、繼續好好活着。人無動力就好弊，若一早已無慾無求，那往後的日子或許沒有不快樂，但最慘也沒有快樂，日復一日拖着毫無動力的身心靈，凡人如我，不知如何捱到尾。

因此，要為慾望平反，人愈年長愈應有點慾望。每人都有能夠推動自己的慾望，有慾望才有動力，有動力才有活力。日子若過得毫無動力和活力，即把人生下半場活得像尾場和散場一樣，那實在愧對自己。