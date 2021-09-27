沙田18 呈獻大師級廣東真味菜譜 副刊版 2021/09/27 分享： 沙田凱悅酒店的沙田18總廚何振雄師傅，剛修畢中華廚藝學院第十屆大師級課程，表現出色，獲頒發多個獎學金。今次特別於中菜廳發揮課程所學，精心設計多款巧手菜式。 他說：「我最想帶出獨一無二的味道，因此今次特別 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 南海小館推出秋季新菜式 今日 南海小館推出秋季新菜式 香港喜來登酒店x法國護膚品牌Melvita推出香檳下午茶 2021/09/24 香港喜來登酒店x法國護膚品牌Melvita推出香檳下午茶 Marks & Spencer太古旗艦店 以全新面貌登場 2021/09/24 Marks & Spencer太古旗艦店 以全新面貌登場 香港瑰麗酒店Asaya Kitchen 全新地中海風味時令菜式 2021/09/22 香港瑰麗酒店Asaya Kitchen 全新地中海風味時令菜式 Uptop Bistro and Bar 推出創新「幸運星座」下午茶 2021/09/22 Uptop Bistro and Bar 推出創新「幸運星座」下午茶 日本 酒店 設計 澳洲 菜式 沙田 蝦 中菜 黃竹坑 廚師