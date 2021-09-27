沙田18 呈獻大師級廣東真味菜譜

沙田凱悅酒店的沙田18總廚何振雄師傅，剛修畢中華廚藝學院第十屆大師級課程，表現出色，獲頒發多個獎學金。今次特別於中菜廳發揮課程所學，精心設計多款巧手菜式。

他說：「我最想帶出獨一無二的味道，因此今次特別

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