南海小館推出秋季新菜式 副刊版 2021/09/27 分享： 秋風徐來，位於黃竹坑的南海小館新推出帶有風味濃郁的秋季菜式，為大家迎接初秋。廚師團隊嚴選入時當造的上乘食材，並配搭傳統正宗的順德烹調法，如黑松露野菌煎焗魚鰾，新鮮現宰的淡水鯇魚鰾，放在燒得滾熱的平底鑊 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 沙田18 呈獻大師級廣東真味菜譜 今日 沙田18 呈獻大師級廣東真味菜譜 香港喜來登酒店x法國護膚品牌Melvita推出香檳下午茶 2021/09/24 香港喜來登酒店x法國護膚品牌Melvita推出香檳下午茶 Marks & Spencer太古旗艦店 以全新面貌登場 2021/09/24 Marks & Spencer太古旗艦店 以全新面貌登場 香港瑰麗酒店Asaya Kitchen 全新地中海風味時令菜式 2021/09/22 香港瑰麗酒店Asaya Kitchen 全新地中海風味時令菜式 Uptop Bistro and Bar 推出創新「幸運星座」下午茶 2021/09/22 Uptop Bistro and Bar 推出創新「幸運星座」下午茶 日本 酒店 設計 澳洲 菜式 沙田 蝦 中菜 黃竹坑 廚師