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南海小館推出秋季新菜式

副刊版 2021/09/27

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秋風徐來，位於黃竹坑的南海小館新推出帶有風味濃郁的秋季菜式，為大家迎接初秋。廚師團隊嚴選入時當造的上乘食材，並配搭傳統正宗的順德烹調法，如黑松露野菌煎焗魚鰾，新鮮現宰的淡水鯇魚鰾，放在燒得滾熱的平底鑊

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欄名 : 新鮮熱辣

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