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奇華餅家╳Twinings推出茶香餅食

副刊版 2021/09/27

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味道清香醇厚的伯爵茶，英式下午茶總是少不了它。奇華餅家及Twinings聯乘合作，以散發着淡淡天然佛手柑芬芳香味的伯爵茶葉，製作多款別具風味的伯爵茶餅食，包括鬆化香脆的伯爵茶蝴蝶酥（$20/8件裝）；

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