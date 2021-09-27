奇華餅家╳Twinings推出茶香餅食 副刊版 2021/09/27 分享： 味道清香醇厚的伯爵茶，英式下午茶總是少不了它。奇華餅家及Twinings聯乘合作，以散發着淡淡天然佛手柑芬芳香味的伯爵茶葉，製作多款別具風味的伯爵茶餅食，包括鬆化香脆的伯爵茶蝴蝶酥（$20/8件裝）； ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : News 最新專欄文章 更多 LPM Restaurant & Bar推出全新主題雞尾酒 2021/09/25 LPM Restaurant & Bar推出全新主題雞尾酒 Oisix聯乘塚田農場 呈獻新鮮東瀛限定菜單 2021/09/25 Oisix聯乘塚田農場 呈獻新鮮東瀛限定菜單 泰國人氣雪糕Ize CoCo 4款口味登陸7-11便利店 2021/09/23 泰國人氣雪糕Ize CoCo 4款口味登陸7-11便利店 翡翠拉麵小籠包 期間限定牛肝菌菜單 2021/09/23 翡翠拉麵小籠包 期間限定牛肝菌菜單 兩米高迪士尼故事書現身商場 2021/09/23 兩米高迪士尼故事書現身商場 產品 機場 下午茶 瑞士 香港國際機場 奇華餅家