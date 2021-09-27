天際 100 秋日驚喜優惠 $120 兩張門票 + Cafe 100 生日派對送蛋糕 副刊版 2021/09/27 分享： 天際100香港觀景台（天際100）由即日起推出「秋日驚喜優惠」，當中的「二人同行門票優惠」，平均每位只需$60，優惠高達3折。全新登場的「Cafe 100最高『慶』迷你生日派對」，壽星可與3位親友品嘗 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 Lifewire Run愛跑．河上鄉現接受報名 個人組總冠軍贏陀飛輪腕錶 2021/09/25 Lifewire Run愛跑．河上鄉現接受報名 個人組總冠軍贏陀飛輪腕錶 中電美化社區配電箱 遊荃灣探索小區故事 2021/09/25 中電美化社區配電箱 遊荃灣探索小區故事 闊別20年水上樂園正式開幕 4人水泡滑水梯最刺激 2021/09/24 闊別20年水上樂園正式開幕 4人水泡滑水梯最刺激 奧海城體育展觀李慧詩彩虹戰衣 9月26日舉行伍家朗分享會 2021/09/21 奧海城體育展觀李慧詩彩虹戰衣 9月26日舉行伍家朗分享會 達人帶團單車打卡遊 遊勻上水大水管‧古迹‧河畔 Cafe 2021/09/18 達人帶團單車打卡遊 遊勻上水大水管‧古迹‧河畔 Cafe 設計 美食 航空 蛋糕 Cafe 九龍站