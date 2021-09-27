天際 100 秋日驚喜優惠 $120 兩張門票 + Cafe 100 生日派對送蛋糕

天際100香港觀景台（天際100）由即日起推出「秋日驚喜優惠」，當中的「二人同行門票優惠」，平均每位只需$60，優惠高達3折。全新登場的「Cafe 100最高『慶』迷你生日派對」，壽星可與3位親友品嘗

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