紐約通過法案保權益 改善外送員待遇

【本報訊】外送平台持續發展，外送員的權益也愈來愈受重視。美國紐約市議會日前通過了法案，為外送平台的外送員，制定工資透明和改善工作環境的法案，例如外送員可以在其送餐的餐廳使用洗手間。

隨着新冠疫情爆發，帶

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