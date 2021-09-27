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紐約通過法案保權益 改善外送員待遇

行政人員版 2021/09/27

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【本報訊】外送平台持續發展，外送員的權益也愈來愈受重視。美國紐約市議會日前通過了法案，為外送平台的外送員，制定工資透明和改善工作環境的法案，例如外送員可以在其送餐的餐廳使用洗手間。

隨着新冠疫情爆發，帶

...

欄名 : Good Job Insight

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