紐約通過法案保權益 改善外送員待遇 行政人員版 2021/09/27 分享： 【本報訊】外送平台持續發展，外送員的權益也愈來愈受重視。美國紐約市議會日前通過了法案，為外送平台的外送員，制定工資透明和改善工作環境的法案，例如外送員可以在其送餐的餐廳使用洗手間。 隨着新冠疫情爆發，帶 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 日本動畫師 遭中美企高薪挖角 2021/09/24 日本動畫師 遭中美企高薪挖角 Pret A Manger捱過疫情 擬重新增聘3千人 2021/09/23 Pret A Manger捱過疫情 擬重新增聘3千人 英調查：寧棄加薪10% 打工仔亦要混合辦公 2021/09/22 英調查：寧棄加薪10% 打工仔亦要混合辦公 懲署工藝教導員（製衣） 月薪2.1萬起公務員職位 2021/09/21 懲署工藝教導員（製衣） 月薪2.1萬起公務員職位 安老院員工拒接種 爆離職潮 2021/09/20 安老院員工拒接種 爆離職潮 外賣 疫情 美國 餐廳 紐約 最低工資 員工福利 員工福利及權益 人權 美元