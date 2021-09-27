拜登一心遏華 賭上美歐關係北約？

三國時代官渡大戰，袁紹、曹操大軍相持，曹操奇兵夜襲袁軍糧倉烏巢。袁紹聞訊，認為只要拿下曹軍大營，糧草燒了又如何？遂重兵強攻佔有地利、早在固守的官渡曹軍，只派輕騎援烏巢。結果曹操大破烏巢，袁紹軍心大亂滿盤落索。不久袁紹病亡，曹操則統一北方建立霸業。

今天，美國總統拜登一心一意要跟中國進行名為「競爭」的對抗，似乎不惜一切，其他利益都變得次要甚至可棄。拜登倉惶撤出阿富汗風波未平，隨即再次做出令美國同盟體系地動山搖之舉，賭上了美歐關係和北約。

夥英輸澳核潛艇 搶法軍售飯碗

拜登密夥英國向澳洲輸出核潛艇，搶走「最古老盟友」法國對澳常規潛艇軍售飯碗，這場外交風暴，雖隨拜登與馬克龍通電暫時降溫，但美歐關係深層變化看來難免加速。

外界以為拜登珍視盟友，是現屆華府和特朗普一大分別，誰知這是誤讀。拜登其實可比特朗普更「特朗普」，只差不是向全天下開火，而是冷酷計算，需要誰，不惜代價全力拉攏，不需要誰，一腳踢走絕不留情。

從阿富汗到法國，拜登為達目的可說不擇手段，同盟一夜之間合離，既來得真率，也去得殘忍，只講實力和利益，都為「與中國競爭」服務。法國再重要，也只能賣澳洲常規潛艇，美國才有本錢赤裸裸雙重標準，挑戰核不擴散底綫。此事上，法國與歐盟不夠班，更沒有資格說不。

這種無情的現實政治，也正是與拜登密謀的英國傳統強項。英倫與歐陸諸國一海之隔，素來坐山觀虎鬥，外交頭號目標就是避免有國家強得威脅自己。故英國向來不講感情，既曾夥西班牙遏制法國，轉頭擊敗對方奪得海上霸主；又曾阻礙德意志整合，同天主教法國打壓日爾曼新教「教友」；後推翻拿破崙，又再聯法抗德……

英對法落井下石 惟自身亦不濟

今次風波，英媒評論也不乏明目張膽撕開「價值」外衣，落井下石嘲法國只會哭哭啼啼，「現實從來都是殘酷的」，捅刀是「上課」。「我們為了自己損你，這就是國家利益，你懂了嗎？」

英國看不清自身當今也是實力不濟，只是狐假虎威，終或鳥盡弓藏；法國正這樣鄙視英國。法國對美英澳只未召回駐英大使，為何？法外長狠批英「永遠是投機分子」，是車輛「第五個輪子」。換言之，英國只是跳樑小丑，是多餘閒角，不值一懟。

美國與脫歐自稱「全球英國」密謀捅刀法國，或令北約加速蛻變。北大西洋公約組織是美國傳統上最重要同盟，是位處邊陲的美國，介入世界中心歐亞大陸重要支點；美國獨大，保護集團各國換取對方聽話。問題在於拜登現在劍指中國，北約卻離中國太遠；歐陸更「太有個性」，遠不及英國「忠心」。拜登行動說明，如有需要，就算是北約夥伴，他也不會留情。

也許值得馬克龍慶幸的，就是歷史證明了他正確。馬克龍兩年前直言北約腦死亡、歐洲需要從美國覺醒。如今有力證據竟在白宮主人換成拜登下出現，反映馬克龍戰略洞察能力不虛，問題非特朗普下台就能解決。歐陸軍事第一強國法蘭西也遭如此虐待，東歐小國就更千萬勿要對美幻想；法國經此一役，必率歐陸重審北約角色。

法精英更忌恨 續尋求歐陸自強

法國更早有退出北約先例。英法國策在1956年蘇伊士危機後分道揚鑣，英國倒向美國，法國則求自立。法國1959年不滿美英「特殊關係」，退出北約指揮系統，並禁止美軍在法儲存部署核武，只保持承諾在西歐受華約國家攻擊時協防，這一退就是50年。現在歐美爆發信任危機，馬克龍政府雖不支持退出北約，但正聯合德國推動調整北約戰略概念，意思是集團不能由美國說了算，盟國利益不得遭到綁架。

法國「反叛」基因，可說源於不甘心英語國家主宰世界。法國政治語境習慣統稱美英「盎格魯撤克遜」（Anglo-Saxon）。這是維京人後裔征服者威廉（William the Conqueror），1066年從今天法國諾曼第，渡海征服不列顛前，島上原住民族的名稱。故法國人認為現代英國其實是他們「養大」的，更看不起英國不像法國般自力更生，連核武都是由美國賜的。無奈法國200年前拿破崙覆滅後就一路往下，說英語的白人才是世界霸主。

事實上，當代法國在世界新博弈中心印太地區的條件，要優於英國，拜登卻選擇忽視這一切。法國海外領地分布比英國廣，自詡「幅員最廣闊國家」，更是澳洲東西兩面「最接近鄰國」（東面是南太平洋新喀里多尼亞，西面是南印度洋「法屬南部領地」群島）。遑論法國代表着歐盟龐大集團，也是歐盟唯一擁有核武器、核潛艇和現代航母一國，因此理應最有動機，也最有能力在美國印太棋局扮演重要角色。

美英澳陰謀雖不致歐美翻臉，但勢加深法國精英忌恨「說英語白人」，使之更堅定推行「新戴高樂主義」，不再唯跨大西洋聯盟獨尊，尋求歐陸自強成為第三極，充當中美之間的緩衝，只是這也絕不容易。單說要建立匹配硬實力，歐盟另一龍頭德國，因二戰原罪，對扮演更大軍事角色有力無心；其他小國說起馬克龍的歐洲建軍主張更怕怕，畢竟士兵蓋棺返國，民眾恐會先怪本國政府而非歐盟。

美歐能否續聯動 對華最大施壓？

也許，歐盟短期內會先抓住氣候變化大會機會，力爭將中美拉到較接近歐洲的軌道。歐盟會如何處理和美國的貿易與科技標準協商機制，以及歐洲內部近日一些主張加強對台關係的聲音，都值得觀望。

說回拜登，他這種按個別議題需要，彈性建立臨時小聯盟應對中國的游擊式套路，其實在上任前已由他的印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）提出，只是沒想到操作起來卻令夥伴如此心寒。美歐今後還能否聯動對中國最大施壓，抑或只會各自搞些象徵式動作？

再講，中國的崛起是經貿崛起，美國賞賜澳洲核潛艇又如何？澳洲最大貿易夥伴就是中國，難道要澳洲在中國「威脅」下，「保護」和中國的貿易航道？

▲ 美國總統拜登一心一意要跟中國進行名為「競爭」的對抗，似乎不惜一切，其他利益都變得次要甚至可棄。（路透社圖片）