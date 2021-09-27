改變負面思維 從電競課程學習

南韓和瑞典都有高中將電競列入課程，訓練有志成為專業電競選手的學生。外國對電競轉趨正面，本港教師和家長須改變對電競的負面思維，堵不如疏，考慮讓孩子接觸電競訓練，希望可藉此提升其時間管理能力和合作精神。

電競生愛STEM 助日後搵工

南韓首爾恩坪Meditech高中今個學年新增設e-sports科，成為全國首間設立電競科的中學，課程相當全面，並非只着眼打機（見表）。無獨有偶，瑞典Malmo Fria Laroverk高中夥拍當地球會Malmo FF，成立歐洲首間國際足協學院eAkademin，讓學生有機會被培訓成電競足球選手。

盡管世界多國的大學已開設不同類型的電競課程，但在高中設立專門學科卻是罕見。不少網民都非常羨慕南韓和瑞典學生，可名正言順上堂打機，但電競並非打機般簡單，打機主要是獨自作戰「升呢」，但電競卻可以涉及一個多達10人的團隊，與其他團隊在網絡上實時對戰。

南韓和瑞典高中設立電競課程，相信是與電競產業正以每年15%-20%的驚人增長速度發展，而參與者大多數以青少年為主，潛力極大。瑞典Malmo FF電競經理Filip Ahlstrom指，若要電競像其他運動般成功發展，需要有正常體育活動、飲食和睡眠配合，而在eAkademin內的學生，將會有最佳條件實現，因研究顯示，體育活動對學生的記憶、學習、專注力和行為都有正面影響。

即使中學不設電競科，若將電競列為課外活動，都有助改善學生的成績和表現。美國多個州的高中在2018年成立高中電競聯盟，將電競推廣為課外活動，結果讓學生更積極參與校園活動，透過電競學習團隊精神、制定對戰策略，並在高強度對戰期間靈活調整戰術，增加應變能力，迄今已吸引3,400間中學14萬學生參與電競。

更重要是學生愛玩電競，往往對STEM（科學、科技、工程及數學）感興趣，有助他們在大學時選修與STEM學科，增加日後搵好工的機會。據美國勞工部數據顯示，在100種與STEM有關的工種，93種的工資都高於全國平均工資水平。

在香港，很多家長和教師都認為電競只會讓學生沉迷打機，但保良局甲子何玉清中學在2018年電競被列入亞運項目後，終接納學生要求成立電競隊的「成夢傳奇」計劃申請。校方與學生約法三章：須有上學率、上課表現良好和做好功課，才准在周五出外受訓，其中一項做不好，該周就有黃牌，只能觀看訓練，無法落場參與；若有兩樣做不好，就會被罰紅牌，即暫停參加訓練。為了爭取受訓，學生變得更勤奮、自制和有責任心，成績好了，亦改善親子關係。

培養自制力 重視團隊合作

亦有學生參加由社工和初創企業合辦的「軌道計劃」電競訓練，接受電競技術、主播、以及籌辦活動的培訓，從中學習團隊合作以及生涯規劃，不但令人變得勤奮，也讓家長改觀。

千禧世代是與電子遊戲一起成長，而電競作為新興運動，各方應易位思考，若能投其所好，藉電競訓練來培養孩子團隊合作精神和自制力，也未嘗不是件好事。

▲ 若能藉電競訓練來培養孩子團隊合作精神和自制力，也未嘗不是件好事。圖為數碼港電競館。（資料圖片）