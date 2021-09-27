無人機夜空變舞台 港創科冀望人才

在剛過去的中秋節，深圳有一場無人機立體編隊表演，夜空從屏幕變成立體舞台，無人機隊在3D空間飛舞構圖，震撼點亮夜空，送上不一樣的祝福（請【按此】觀看「無人機編隊表演」視頻））。

負責表演的不是一家普通科技公司，據報道，今年5月，「高巨創新」用大約5,200架輸入了既定編程的無人機，在深圳龍崗大運體育中心上空，營造豐富立體光影變化多組圖案，一舉刷新4項健力士世界紀錄（請【按此】觀看「無人機破健力士紀錄」視頻）。當中包括打破今年3月由另一批內地無人機團隊創下，最多無人機同時飛行的世界紀錄，那次有3,281架，而5月的新紀錄有5,164架。另一項世界紀錄是無人機組成世界最大光源影像，約5,200個光源，每20分之1秒變換一次畫面，據稱是全球首次嘗試用無人機編隊打造影視畫面，帶來一場「天幕電影」。

另外兩項世界紀錄分別是：1,000架無人機在夜空組成造型，打破無人機表演動畫最長時間紀錄，歷時26分26秒；而同一組100架無人機連續組成88個隊形，亦是世界紀錄。

無人機行業發展愈來愈快，應用領域也愈來愈廣，不再局限於航拍攝影，還包括編隊飛行演出，以酷炫燈光、變幻造型，為人們帶來視覺盛宴。試想想，幾千個人表演都要夾得好辛苦，幾百架、幾千架無人機配合需要，在天上一起行動，是多麼難！簡單來說，幕後人員要準確設置每架無人機的飛行路綫、速度、座標等參數，並控制好LED燈光亮度和閃動頻率等，讓無人機能夠按照預定程序精準執行。

大規模密集飛行表演，挑戰在於定位技術和通訊技術，無人機之間距離很小，加上複雜電磁干擾環境，稍有不慎，無人機就可能相撞，表演失敗也就算，墜下隨時可能傷人。

香港人對無人機的認知，相信大部分只在於航拍，知道無人機用來表演的，也是小眾。無人機表演都不是甚麼新鮮事，多年前世界各地陸續興起無人機燈光表演，只要稍為留意內地新聞，也該知道無人機大型表演，在內地也有幾年，逐漸成為潮流，大時大節各城市不少廣場都有無人機燈光show，場面愈來愈大，出動的無人機愈來愈多。行業也在變化，編隊表演外，也衍生更多附加功能，例如賣廣告，又或者用這方法幫人求婚，靠在直升機拉橫額寫「我愛妳」已經落後。

在香港，大家有印象的或許就是去年除夕晚，約1,000架無人機在維港上空演出，號稱是香港最多無人機同時升空表演的一次，幾分鐘內，呈現天壇大佛等具本港特色圖案。除夕晚本來出現的，是倒數煙花滙演，由於新冠疫情取消了，本港有電視台和內地多家電視台合辦跨年晚會，在香港搞了無人機show。然而那次無人機編隊演出，原來是錄播的，不及內地演出水平，負責機隊的公司也是內地背景，就是本文提過，今年3月曾出動3千多架無人機演出的團隊。

彰顯中國實力 科技從快樂開始

用無人機光點組成不同圖案，要好看箇中關鍵是環境夠黑，不知道香港的光害是否影響無人機燈光表演的發揮？一架無人機在市區飛，也擔心訊號干擾，在維港上空搞無人機燈光Show，技術和環境限制是否也很大？

無人機演出，看似很大市場，真正能站穩陣腳的企業其實不多，本文談到創造最新世界紀錄的高巨創新，是中國無人機編隊表演行業的「領頭羊」之一，乃深圳企業，成立只有7年，在全球百多個城市進行過1,500多場表演。除了表演，還自己設計、生產無人機，及研發專門用於編隊表演的機種，滿足不同表演需求。這些向世界彰顯中國科技創新和實力的，很多都是30歲不到的小伙子。他們的成功，可說為中國傳播正能量，而他們秉承的理念，亦是：「科技，從快樂開始。」

我們都知道深圳在科技自主研發與創新上，成績驕人，香港創科就被部分輿論批評「抱殘守缺，蹉跎歲月」。我覺得，凡事都有遠因，人家也走過了不為人知的征途，然而來者可追，香港年輕人也很smart，流淌着創新的基因，祝願他們像無人機一樣，在包括創科的各個領域天空裏，找到自己的舞台。