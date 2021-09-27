iOS及Mac平台玩家 料5年無法玩《要塞》 行政人員版 2021/09/27 分享： 蘋果（Apple）與Epic Games的訴訟再有新進展，較早前蘋果正式告知Epic，在雙方官司徹底結束前，都不會允許《要塞英雄》（Fortnite）重回iOS和macOS上的App Store。至於 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google TV App 支援Android手機變遙控 今日 Google TV App 支援Android手機變遙控 任天堂今發布會 Switch新遊戲矚目 2021/09/24 任天堂今發布會 Switch新遊戲矚目 OpenOffice漏洞 修補程式料月底推 2021/09/24 OpenOffice漏洞 修補程式料月底推 蘋果傳研iPhone 檢測抑鬱症認知力 2021/09/23 蘋果傳研iPhone 檢測抑鬱症認知力 新Kindle Paperwhite 充電一次用10周 2021/09/23 新Kindle Paperwhite 充電一次用10周 Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） iOS macOS App Store 商業 遊戲