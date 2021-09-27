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iOS及Mac平台玩家 料5年無法玩《要塞》

行政人員版 2021/09/27

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蘋果（Apple）與Epic Games的訴訟再有新進展，較早前蘋果正式告知Epic，在雙方官司徹底結束前，都不會允許《要塞英雄》（Fortnite）重回iOS和macOS上的App Store。至於

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