Google TV App 支援Android手機變遙控 行政人員版 2021/09/27 分享： Google TV智能電視應用程式最近推出版本更新。據外媒報道，新版Google TV應用將內置電視遙控功能，並支援Android手機及Chromecast設備。 Google TV將支援Android ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 iOS及Mac平台玩家 料5年無法玩《要塞》 今日 iOS及Mac平台玩家 料5年無法玩《要塞》 任天堂今發布會 Switch新遊戲矚目 2021/09/24 任天堂今發布會 Switch新遊戲矚目 OpenOffice漏洞 修補程式料月底推 2021/09/24 OpenOffice漏洞 修補程式料月底推 蘋果傳研iPhone 檢測抑鬱症認知力 2021/09/23 蘋果傳研iPhone 檢測抑鬱症認知力 新Kindle Paperwhite 充電一次用10周 2021/09/23 新Kindle Paperwhite 充電一次用10周 Google 科技行業 科技軟件 科技硬件 美國 英國 日本 電視 Android 語音助理