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Google TV App 支援Android手機變遙控

行政人員版 2021/09/27

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Google TV智能電視應用程式最近推出版本更新。據外媒報道，新版Google TV應用將內置電視遙控功能，並支援Android手機及Chromecast設備。

Google TV將支援Android

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欄名 : 科技新知

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