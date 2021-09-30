劍橋市中心全新住宅　售價由£34.2萬起　出門直達繁華購物街

投資劍橋物業的最佳時機？

劍橋是世界領先的科技企業及創新公司，亦是許多倫敦人理想居住地，被譽為英國的下一個「矽谷」。劍橋的樓市增長速度與倫敦相似，是近來被受追捧的英國投資熱點。劍橋租賃需求在過去12個月錄得增長 ，根據英國網站 Plumplot 調查顯示，劍橋房價指數（House Price Index）年增長率攀升至 6%。由於大多數在劍橋的租客，大多來自醫學研究及科學領域，劍橋物業極具潛力，吸引不少投資者。

▲ Ironworks市中心優越地段，擁完善配套。

▲ 住宅帶有寬露台、開放式廚房，房間帶有獨立客廳。

英國得獎發展商精心打造



Ironworks的發展商Hill是英國第4大私營發展商，其屢獲殊榮例如獲得英國地產界奧斯卡之稱的WhatHouse。Ironworks全新住宅單位售價由 £34.2萬起，首期只需£3.42萬起。全新住宅帶有寬露台、開放式廚房，房間帶有獨立客廳。

▲ 售價由£34.2萬起 ，租金回報率可達5%。

▲ 英國得獎發展商精心打造

位於CB1郵區核心地段



Ironworks 位處CB1郵區，８分鐘至劍橋火車站，徒步至最熱鬧的Mill Road，沿路商店、咖啡店、餐廳、超市林立。劍橋擁有多間國際企業，包括阿斯利康、亞馬遜，蘋果、安謀、微軟，及四大國際會計師事務所之一的德勤，其劍橋大學更是世界首屈一指。由於位置優越, 吸引大量年輕專才及學生租客, 租務及升值潛力，看高一線。

▲ 出門直達劍橋市繁華購物街Mill Road

▲ 項目鄰近劍橋火車站，45分鐘直達倫敦。

師資優良的地段



項目坐落於名校校網，獲英國教育標凖局Ofsted評為「優秀」等級。市内亦設有多間評級「優良」或「優秀」的中學。且4分鐘即可到達歷史悠久的國際知名學府劍橋大學。



完善配套及大量公共空間



步行 18 分鐘至市內兩大購物中心 — The Grafton 及 Grand Arcade，設有著名 John Lewis & Partners 百貨公司，附近亦有球場、遊樂場、超市、商店、餐廳、酒店及醫療中心。乘搭火車僅需48分鐘直達倫敦市中心。

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日期: 2021年 10月9日至10日 (週六 及 週日)

地點: 香港銅鑼灣柏寧酒店26樓藝軒

第一節: 12:00pm – 02:00pm (英文)

第二節: 02:00pm – 04:00 pm (廣東話)

第三節: 04:00pm – 06:00 pm (廣東話)

任何查詢歡迎Whatsapp : 5226 1138

（資料由客戶提供）