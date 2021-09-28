看到環球影城和通利福尼亞，北京友好就奔走相告了，說其實通利福尼亞之名，不始於環球的落戶，而是早就名聲在外。破碎樂隊就有首同名歌，「那本來熱情善良的姑娘，消失在地鐵上，我們鮮紅驕傲的夢想，夢想變成幻想」。這區有一個更響亮的出產，叫「通利福尼亞名媛」。

那引言是如此寫的：帝都向東，燕郊以西，有一片神奇的土地，我們稱之為Tolifornia。

這裏住着北京白領新貴，年輕IT精英，才溢自由工作者，還有開始步上北京時尚生活舞台的通州名媛。因為僅可置業在通州，每天迫地鐵回城上班，風塵歷劫後衝出車廂，趕去洗手間補粧整理裙子鞋褲口紅頭髮。周末也得到國貿及SKP商場購物消費。

早十年在北京，友人辭工搬進通州，笑語以後難得一趟進城才聚，說到好似好遠。其實遠的是心理，覺得就是從此告別出入三里屯的日子。但論距離，也就三幾十公里就到天安門，自從八通綫地鐵通車，也免去算不準的堵車時間成本，差不多半個小時就到達北京市中心東面的國貿即CBD。

北京坊間對通州名媛的玩笑形容，像灰姑娘，晚上十點最後一班地鐵開之前，要趕車，晚飯要早安排。當然咬牙打車回家也不少，不堵車大約八十元（人民幣，下同），堵車一百二十元。不過，本地司機大爺有時會不知是否開玩笑地問：「到哪？甚麼小鎮（屋苑名）？」回答：「是在通州。」司機還要京腔回應：「通縣啊！」

所以，通利福尼亞名媛當提到所住的地區時，一般不說通州，更喜歡說「東邊」。

其實，也是住在城中人的尖酸，以城市發展而言，通州現在成了北京的副中心，好多單位界人事（各種大國企）搬入去根本就不用出城。至於從歷史出發，它則是古時大運河的北端，打通南北，因此得名「通」。