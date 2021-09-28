現代都市人的工作坐多過動，近排身邊幾位朋友都因久坐出現健康問題。其中一位於某天坐下忽覺下盤劇痛，坐躺不安，各類造影照過，西醫和物理治療亦看過，沒有結構性問題，估計是久坐而導致神經痛，止痛藥效過了，痛不堪言。最差的情況是，由於不能坐車，其活動範圍只能在家居附近；現在則要在寫字枱前站立工作，一站就是數小時；另又為避免痛楚而趴着睡，引致慢性胃痛。另一位在某朝突然舉不起雙手，家人以為她中風，馬上送院，心臟和腦統統檢驗過，全部正常，幾經轉折才證實是久坐工作，導致頸椎因長期定型而受壓所致。

這兩位朋友都有共同特點：一、甫工作即進入忘我境界；二、甫坐就是由朝到晚，日日如是；三、莫說運動，連郁動也少，結果，終有一日要償還健康。其中有一位是因為升職而努力，結果升了個職，卻輸了身體。

久坐傷身，無論如何，坐了一兩個小時後也要識停，起身走動一下，又或伸展拉筋。

美國心臟協會研究顯示：日坐八個鐘不運動，中風風險高七倍，皆因長期坐着會影響葡萄糖、脂質代謝和血液流通，這幾個狀態容易令身體發炎，影響血管健康。另一項研究由美國Pennington Biomedical Research Center流行病學教授Peter Katzmarzyk發表，他發現一個人即使有定期做運動的習慣，若每日連續坐多過三小時以上，也會縮短壽命兩年。但British Journal of Sports Medicine於二○一九年三月刊登的研究，為現代都市人提出多一條出路：每坐一小時，起身做三分鐘中度或以上的運動，如行樓梯或開合跳，已可減少早期死亡率達三成之多。若是輕度的運動，如簡單伸展，每坐一小時做十二分鐘也可達相同效果。

小時候，我們坐不定就會給大人罵，但人到中年卻剛好相反，大家千萬務必要「坐唔定」，那才是上佳養生之道！