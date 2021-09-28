選舉電子化 有形無實須改善

去年筆者曾寫過一篇文章，建議政府落實電子投票（《港迎選舉新趨勢電子投票何時推？》，2020年8月12日）。直至今年的選舉委員會界別分組一般選舉，筆者在投票日喜見選舉事務處終於採用電子取票系統取代以前的「間尺加原子筆」，大大減少出錯機會。雖然排隊費時，但心想起碼有所進步。

然而「戲肉」發生在晚上點票時段。今次選舉共有4,380張選票，從412名候選人中選出364名選委，居然花了12.5小時點算，創下了自1998年以來的最低效率紀錄。

9月19日當天，選管會主席馮燁原本估計午夜可公布投票結果，但因為只有4,000多票，投票程序又提早於晚上6時完成，很多有參選經驗的朋友都告訴筆者，估計大概晚上9至10時便會有結果。惟在會展中央點票站所見，約9時許才展開「開啟投票箱及分類選票」的程序，令點票程序延後。事後選管會解釋，有票箱運抵點票站後，有報表未填好及個別票站無交回所有報表，故此需要多次核實。結果，一拖就是兩三個小時，這個環節涉及人為錯誤，與科技無關。

將人工與智能 完美分開？

此外，今次共有13個界別的選民需要前往6個地點投票。如果每個投票站都為每個界別設置獨立票箱，亦只需78個票箱。如此一來，中央點票站的工作人員便不用將來自不同票站的選票再分門別類，放進13個不同界別的分類箱，既省卻手續，又避免多一重出錯機會。莫非選舉事務處連78個票箱都沒有？

然後來到所謂電子點票的環節，原來過程並非一蹴而就：工作人員須把選票逐一檢查，抽出摺疊、有污損或不適當字句等問題票，然後才把餘下的正常選票分批放進光學標記閱讀機，且每次不能多過20張。其中，職員拿每批選票去閱讀機的過程也十分繁複，每次都要用好幾個透明膠袋裝票，每個膠袋都需要簽名並經多重核對，費時失事。另一方面，閱讀機又出現「jam紙」情況，工作人員似乎對整個流程頗為生疏，一旦出現問題只會翻閱手上的工作手冊，尋找指示和解決方法。過機後，如出現問題票，選舉事務處照舊詢問所有候選人意見，再決定廢票與否。

以上一切點票困難在翌日（20日）早上6時半解決後，選舉事務處要求再以人工方式核算一次票數，最終在上午8時才公布最後一個界別的結果。身為科技創新界的一分子，筆者跟其他候選人都感到非常奇怪：如果選管會不相信自動點票系統，又為何要採用它呢？進行電子點票後，又要人工核實，不是畫蛇添足，多此一舉嗎？

當日筆者參與的科技創新界分組選舉只有54張選票，但專責的工作人員有10多人。如果當初採用獨立票箱，再以人工點票，相信30分鐘內已有結果。但現實是選舉事務處用了10多小時、10幾個專責人員去處理54張選票，反智之餘亦令到選舉電子化蒙上污名。

今次選舉安排失當，絕對是選管會在監督上，以及選舉事務處在策劃、培訓、演練和執行等環節失誤導致的結果。當晚，有候選人投訴：「如果係咁嘅效率，喺商界俾人炒咗100次！」；亦有科創界朋友嘲弄說，這是人工智能的最高境界，將「人工」和「智能」完美分開！

獨立電子票箱 及時檢查廢票

筆者認為香港要實施選舉流程電子化，仍有很多方面可以改善。除了採用電子取票系統，票站亦可為每個界別提供獨立的電子票箱，以便即時掃描及檢查廢票。如此一來，中央點票站只集中做核對的工作，省卻多餘的步驟。

如果以今次的點票流程放諸12月的立法會選舉上，由於選票數量會增加數百倍，筆者實難以想像點票所需時間。希望今次選管會能夠汲取經驗，審核流程，善用科技提升效率。若然有形無實，只是在一些流程中添加軟件和硬件作為門面功夫，反倒讓選舉電子化蒙上不白之冤！

▲ 今年的選舉委員會界別分組一般選舉共有4380張選票，從412名候選人中選出364名選委。（資料圖片）